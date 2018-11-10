Эксперты рассказали о связи между ожирением и остановками дыхания во сне

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Увеличение числа страдающих ожирением привело к росту количества людей, страдающих апноэ – остановками дыхания во сне, которые могут грозить такими заболеваниями, как инфаркт миокарда или инсульт, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

"Проведя в США два исследования с интервалом в десять лет, ученые с удивлением обнаружили, что за это время частота апноэ во сне увеличилась почти на 10%, то есть если в начале исследования она составляла 2-4% в популяции, то через десять лет – более 10%. Это связывают с увеличением числа людей с лишним весом", — рассказал заведующий отделением медицины сна Московского медицинского университета имени Сеченова ("первого меда") Михаил Полуэктов.

Он добавил, что апноэ — отдельный фактор риска развития серьезных заболеваний, таких как инфаркт миокарда, мозговой инсульт и атеросклероз, кроме того при нехватке кислорода ухудшаются умственные способности человека.

"Наличие этого состояния расшатывает сердечно-сосудистую систему, ускоряет развитие атеросклероза и в итоге резко повышает развитие опасных для жизни состояний", — пояснил Полуэктов.

В свою очередь руководитель центра медицины сна Московского университета врач-кардиолог и сомнолог Александр Калинкин сообщил, что апноэ нарушает выработку очень многих гормонов, прежде всего соматотропного, который обладает анаболической функцией — это приводит к тому, что ожирение поддерживается.

"Лицам с апноэ сна, клиническим проявлением которого является храп, сложно похудеть, если не устранить дыхательные нарушения и фрагментацию сна", — добавил Калинкин.

В большинстве случаев, по словам эксперта, для устранения апноэ во время сна используют специальные дыхательные приборы.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, только за 2017 год число граждан с ожирением в России увеличилось на 6% и составило около 2 миллионов человек, среди которых почти 322 тысячи — дети.