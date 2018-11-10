МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Увеличение числа страдающих ожирением привело к росту количества людей, страдающих апноэ – остановками дыхания во сне, которые могут грозить такими заболеваниями, как инфаркт миокарда или инсульт, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Он добавил, что апноэ — отдельный фактор риска развития серьезных заболеваний, таких как инфаркт миокарда, мозговой инсульт и атеросклероз, кроме того при нехватке кислорода ухудшаются умственные способности человека.
"Наличие этого состояния расшатывает сердечно-сосудистую систему, ускоряет развитие атеросклероза и в итоге резко повышает развитие опасных для жизни состояний", — пояснил Полуэктов.
"Лицам с апноэ сна, клиническим проявлением которого является храп, сложно похудеть, если не устранить дыхательные нарушения и фрагментацию сна", — добавил Калинкин.
В большинстве случаев, по словам эксперта, для устранения апноэ во время сна используют специальные дыхательные приборы.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, только за 2017 год число граждан с ожирением в России увеличилось на 6% и составило около 2 миллионов человек, среди которых почти 322 тысячи — дети.