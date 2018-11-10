Космонавты выйдут в открытый космос обследовать "дыру" в "Союзе" 11 декабря

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко выйдут в открытый космос для обследования отверстия в космическом корабле "Союз МС-09" 11 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".

Ранее сообщалось, что выход запланирован на 10-11 декабря, но официально эта информация не подтверждалась.

"Внекорабельная деятельность российских космонавтов запланирована на 11 декабря", — сказал представитель "Роскосмоса", уточнив, что время выхода и его продолжительность пока не известны.

Сергей Прокопьев – командир "Союза", в котором обнаружили отверстие, сейчас находится на станции. Олег Кононенко отправится на орбиту 3 декабря 2018 года.

Ранее планировалось, что напарником Прокопьева станет Алексей Овчинин, выход пройдет 15 ноября, а Олег Кононенко прибудет на МКС уже после того, как Прокопьев со своим экипажем вернется на Землю. Однако из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября "Союз МС-10" с Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом не попал на станцию.

Специально для того, чтобы не оставлять МКС на какое-то время без команды, а также успеть провести выход и обследовать "Союз" с отверстием, было решено отправить следующий экипаж (Кононенко, канадского астронавта Давида Сен-Жака и американку Энн Макклейн) немного раньше, а находящийся сейчас на станции экипаж вернуть домой попозже.

Cистемы МКС 30 августа зафиксировали утечку воздуха, а экипаж обнаружил в обшивке корабля "Союз МС-09" (пристыковался к станции 8 июня) отверстие, через которое она происходила. Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты залили отверстие герметиком.

Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации "Энергия" (производитель космического корабля) исключила версию производственного брака. Расследованием занялась комиссия Роскосмоса. Планируется, что осмотр "дыры" снаружи корабля позволит установить, был ли на нее нанесен клей. Если да, это будет служить в пользу версии о земном происхождении отверстия, если нет — в пользу сверления на орбите.

Космический корабль "Союз МС-09" будет находиться в составе МКС до 20 декабря, когда текущая экспедиция вернется на Землю. При возвращении космонавтов бытовой отсек отстреливается и сгорает в плотных слоях атмосферы. Космонавты приземляются в спускаемой капсуле.