Космонавты выйдут в открытый космос обследовать "дыру" в "Союзе" 11 декабря

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко выйдут в открытый космос для обследования отверстия в космическом корабле "Союз МС-09" 11 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
Ранее сообщалось, что выход запланирован на 10-11 декабря, но официально эта информация не подтверждалась.
"Внекорабельная деятельность российских космонавтов запланирована на 11 декабря", — сказал представитель "Роскосмоса", уточнив, что время выхода и его продолжительность пока не известны.
Ранее планировалось, что напарником Прокопьева станет Алексей Овчинин, выход пройдет 15 ноября, а Олег Кононенко прибудет на МКС уже после того, как Прокопьев со своим экипажем вернется на Землю. Однако из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября "Союз МС-10" с Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом не попал на станцию.
Cистемы МКС 30 августа зафиксировали утечку воздуха, а экипаж обнаружил в обшивке корабля "Союз МС-09" (пристыковался к станции 8 июня) отверстие, через которое она происходила. Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты залили отверстие герметиком.
Космический корабль "Союз МС-09" будет находиться в составе МКС до 20 декабря, когда текущая экспедиция вернется на Землю. При возвращении космонавтов бытовой отсек отстреливается и сгорает в плотных слоях атмосферы. Космонавты приземляются в спускаемой капсуле.