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Ученый оценил гипотезу о мультирегиональной эволюции человека

(обновлено: 19:34 09.11.2018)
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CC0 / Jumbuk73 / Археологические раскопки. Архивное фотоАрхеологические раскопки. Архивное фото
CC0 / Jumbuk73 /
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НОВОСИБИРСК, 9 ноя – РИА Новости. Гипотеза сибирских ученых о мультирегиональной эволюции человека подтверждается новыми находками и исследованиями, в том числе расшифровкой генома "денисовца", в ближайшем будущем ее предстоит дополнить новыми находками и подтвердить еще один подвид, сообщил журналистам в пятницу научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН академик Анатолий Деревянко.

Процесс расчистки погребальных конструкций на территории Ново-Тихвинского женского монастыря, Екатеринбург
© Фото : Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области
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Ученый напомнил, что до середины XX века считалось, что эволюция человека от зародившихся в Африке и имеющих признаки прямохождения австралопитеков до человека современного вида происходила линейно (Australopithecus — Homo erectus — Homo neanderthalensis — Homo sapiens sapiens). Так, ученые сходятся во мнении, что Homo erectus (человек прямоходящий) вышел из Африки и начал заселять планету примерно 1,8 миллиона лет назад.

Деревянко отметил, что антропологи еще в середине прошлого века поняли — неандертальцы существенно отличаются от человека современного анатомического облика. Тогда появилась новая гипотеза о более позднем зарождении в Африке человека современного типа, который 70-80 тысяч лет назад вышел в Евразию, уничтожая по пути своих менее развитых предков.

Останки древнего индейца, извлеченные из одной пирамид культуры Лима
© Фото : Huaca Pucllana research
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Гипотеза же мультирегиональной эволюции заключается в том, что в нескольких местах мира, где постепенно расселились потомки Homo erectus, на основе этого вида параллельно мог происходить антропогенез, то есть развитие человека современного физического облика.

"В нашем институте родилась новая гипотеза, которая заключается в следующем, что все мы сформировались из четырех подвидов. Корневой вид — Африка (homo sapiens africaniensis), Европа (homo sapiens neanderthalensis), Северная и Центральная Азия (homo sapiens altaiensis), и я считаю, что в Восточной и Юго-Восточной Азии также формировался человек современного вида — homo sapiens orientalensis", — сказал Деревянко.

Он рассказал, что гипотеза была выдвинута после того, как секвенирование ДНК найденной в Денисовой пещере на Алтае в 2008 году фаланги мизинца девочки возрастом около 9-12 лет показало, что это еще не совсем человек современного вида, но и не неандерталец. Новый вид тогда был назван Homo sapiens altaiensis или "денисовец".

Фигуры человека флоресского, Homo sapiens и неандертальца в музее антропологии в Лионе. Архивное фото
© AP Photo / Laurent Cipriani
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Ученый отметил, что гипотеза в этом году подтвердила свое право на существование после секвенирования ДНК найденного в 2016 году в Денисовой пещере фрагмента кости другой девочки, возрастом около 13 лет. Девочка оказалась гибридом – ее отец "денисовец", а мать неандерталка, при этом отец также имел предков-неандертальцев, что окончательно подтвердило возможность формирования человека современного облика путем скрещивания разных подвидов древних людей.

Сейчас ученым удалось выяснить, что и неандертальцы, и "денисовцы" принимали участие в формировании человека современного вида. Так, до 1-2% в геноме всех современных людей за исключением африканцев — от неандертальцев, а в геноме современного населения Юго-Восточной и Восточной Азии до 5-7% от "денисовца".

Реконструкция первобытных мужчины и женины в музее неандертальцев в Меттмане
© AP Photo / Martin Meissner
Палеонтологи нашли на Алтае гибрид неандертальца и "денисовца"
"Сейчас появляется очень много статей, обсуждающих эту проблему, и я не уверен, что эта гипотеза не будет дополнена. Во-первых, необходимо подтверждение о том, что в Восточной и Юго-Восточной Азии также формировался подвид homo sapiens — homo sapiens orientalensis. Хотя в настоящее время мы имеем более десяти антропологических находок в хронологическом интервале от 110 до 40 тысяч лет назад, которые подтверждают, что в это время в Китае в частности, уже расселялись люди современного вида. И нельзя исключать, что будут сделаны новые находки. Эта гипотеза в настоящее время признана как теория, но естественно, возможно дальнейшее расширение, новые результаты, подтверждения и так далее", — добавил ученый.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Aleksandr .
Снова нас обвинят во всех грехах, в частности в расизме. Ведь получается, что разные расы произошли от разных предков. И соответственно имеют разную приспособляемость и способности.
20:00
09.11.2018
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