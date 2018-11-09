В Крыму обнаружили уникальное древнегреческое поселение

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Уникальное древнегреческое поселение IV-II веков до нашей эры обнаружено в восточной части крымского полуострова, сообщил РИА Новости директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

"Поселение Манитра, датируемое примерно IV-II веками до нашей эры, обнаружено на территории Ленинского района, возле села Октябрьское, недалеко от Керчи. Это уникальное поселение, потому как, во-первых, была раскопана огромная площадь, более четырех тысяч квадратных метров. Никогда такими огромными площадями сельские поселения Боспорского царства не копались. Во-вторых, никогда на сельских рядовых поселениях боспорских не была обнаружена городская плотная застройка с каменными домами разделенными улицами", — сказал Майко.

По его словам, ранее специалисты с такой плотной застройкой на сельских поселениях не сталкивались. Раскопки вели специалисты Института археологии РАН.

"Поселение надо консервировать и делать из него интереснейший экскурсионный объект для показа туристов. Здания сохранились максимум на два-три рядка кладки, но все равно там есть что посмотреть", — сказал Майко.

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