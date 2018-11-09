Палеонтологи нашли в США отпечатки следов первых ящеров Земли

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Ученые обнаружили на склонах Большого Каньона следы первых рептилий планеты, живших на территории будущей Северной Америки примерно 310 миллионов лет назад. Их фотографии были представлены на ежегодной встрече Общества палеонтологии позвоночных животных в Альбукерке.

"Когда я впервые увидел эти следы, я очень удивился – возникло впечатление, что они были оставлены парой животных, которые шли рядом друг с другом. Ни современные, ни древние рептилии так не поступали. Только когда я пришел домой, я понял, что на самом деле их оставил один ящер, который шел вбок", — рассказывает Стивен Роулэнд (Stephen Rowland) из университета Невады в Лас-Вегасе (США).

Первые динозавры, как сегодня считают палеонтологи, появились в конце Триасового периода, около 240 миллионов лет назад, после исчезновения всех крупных звероящеров, доминировавших на Земле в Пермском периоде. Главными конкурентами динозавров за корону самых успешных животных на Земле были крокодилы, достигавшие в те времена гигантских размеров и обитавших не только в водоемах, но и на суше.

И крокодилы, и динозавры являются близкими родственниками, чьи предки разделились, как сегодня полагают ученые, в середине Триасового периода. Как и когда это произошло, палеонтологи пока не знают, так как окаменелости этого времени достаточно редки.

Долгое время ученые считали, что первые динозавры не были похожи на крокодилов, однако недавно палеонтологи нашли останки предположительного предка всех динозавров, похожего на крокодила. Эта находка возродила и обострила споры вокруг того, как выглядели и как передвигались древнейшие рептилии Земли.

Роулэнд и его коллеги нашли пока самые древние и примитивные отпечатки ног этих существ, существовавших на Земле еще до вымирания звероящеров, проводя раскопки на территории Большого Каньона в штате Колорадо.

Гуляя по одной из тропинок, проложенных по южному склону этого природного чуда света, ученые заметили необычный булыжник, упавший на ее обочину относительно недавно. Изучив его поверхность, они нашли набор углублений, оставленных на склоне песчаной дюны или другой относительно мягкой поверхности лапами пока неизвестной древней рептилии.

Когда палеонтологи измерили возраст этого камня, они обнаружили, что это животное, по всей видимости, было одним из самых первых представителей своего класса. Эти следы окаменели примерно 310 миллионов лет назад, всего через два миллиона лет после предполагаемого появления рептилий.

Почему данное существо шло боком? Как предполагает палеонтолог, прародитель рептилий вряд ли передвигался подобным образом всегда. Скорее всего, он или взбирался по склону холма, или же двигался против сильного ветра.

В ближайшее время Роулэнд и его коллеги планируют перевезти этот камень в лабораторию, где его обстоятельное изучение поможет им найти родичей этой "перворептилии", и понять, как она могла выглядеть, опираясь на устройство отпечатков.



