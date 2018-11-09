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РИА Наука

Американские зоологи нашли "конкурентов" козла Тимура и тигра Амура

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© Фото : Carolina Waterfowl RescueСтраус Диана и осел Джек в питомнике Департамента охраны диких птиц штата КаролинаСтраус Диана и осел Джек в питомнике Департамента охраны диких птиц штата Каролина
© Фото : Carolina Waterfowl Rescue
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Натуралисты нашли на одной из заброшенных ферм в штате Южная Каролина пару необычно дружных животных — страуса-эму и осла, получивших клички Диана и Джек. Как и знаменитые тигр Амур и козел Тимур, они стали еще одним редким примером "межвидовой дружбы" животных, сообщает Live Science.

Дружба козла Тимура и тигра Амура, архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Козел Тимур выбрал тигра Амура вместо восьми претенденток в "невесты"
"Они любят обниматься и даже спят вместе. Сейчас мы пытаемся найти им постоянного опекуна или хозяина, однако сделать это будет не так-то просто", — отмечает Дженнифер Гордон (Jennifer Gordon), одна из экологов, работающих в Департаменте охраны диких птиц штата Каролина (США).

Любой человек, посещавший школу или просто выходивший на улицу, хорошо знает, что многие живые существа могут вступать в симбиоз — "сотрудничать" с представителями других видов и извлекать из этого пользу. К примеру, цветы позволяют пчелам пить свой нектар в обмен на пыльцу, а полипы-актинии защищают рыбок от хищников в обмен на "удобрения" и защиту от паразитов.

С другой стороны, настоящая дружба среди животных, особенно никогда не контактировавших с человеком, фактически никогда не развивается в природе. Существуют и исключения, каждое из которых становилось предметом внимания всех пользователей сети и тысяч ученых по всему миру.

Яркий пример этого — дружба козла Тимура и тигра Амура из Приморского сафари-парка. Отношения между хищником и его предполагаемой жертвой начались в конце осени 2015 года, когда козла привели в вольер к тигру в качестве обеда. 

Тигренок Шерхан и собака Табаки
© Фото : Приморский Сафари-Парк/ Антон Федосеев
Сыновья тигра Амура и козла Тимура не смогли подружиться

Тимур дал отпор хищнику, и даже занял спальное место тигра, из-за чего тому пришлось спать на крыше своего жилища. Затем они подружились, и днем начали вместе гулять по общему парку.

Благодаря этому Тимур и Амур стали любимцами интернета, собрав несколько миллионов просмотров на YouTube. Через несколько месяцев отношения между животными испортились, и теперь они живут в разных вольерах. Позже любители природы открыли другие подобные пары животных в зоопарках и национальных парках Британии и некоторых стран Африки.

Гордон и ее коллеги открыли очередных  "конкурентов" Амура и Тимура, принадлежащих не только к разным семействам, но и классам живых существ, отправившись в экспедицию на заброшенную ферму, чьи владельцы внезапно исчезли несколько недель назад.

© Фото : Carolina Waterfowl RescueСтраус Диана и осел Джек в питомнике Департамента охраны диких птиц штата Каролина
© Фото : Carolina Waterfowl Rescue
Страус Диана и осел Джек в питомнике Департамента охраны диких птиц штата Каролина

Их соседи попросили эвакуировать всех животных, живших на этих угодьях – несколько десятков кур, собак, кошек, а также осла и страуса-эму. Когда экологи перевезли их на свою базу и начали распределять четвероногих и двуногих жителей фермы по клеткам, они столкнулись с крайне необычным поведением Джека и Дианы. 

Козел Тимур. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Приморский сафари-парк передаст желающим потомство козла Тимура

Оба животных начали проявлять признаки беспокойства в тот момент, когда спасатели попытались развести их по отдельным клеткам. Ученые перевели страуса и ее друга в вольер с другими ослами, где Джек активно "оборонял" подругу от посягательств других самцов и проводил все свое время в ее компании.

Сейчас сотрудники Департамента охраны диких птиц пытаются найти новых хозяев для этой пары животных. Сделать это, как они признают сами, будет тяжело, что связано с их неразлучностью, агрессивным поведением по отношению к другим животным и сложностями в транспортировке.

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