Американские зоологи нашли "конкурентов" козла Тимура и тигра Амура

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Натуралисты нашли на одной из заброшенных ферм в штате Южная Каролина пару необычно дружных животных — страуса-эму и осла, получивших клички Диана и Джек. Как и знаменитые тигр Амур и козел Тимур, они стали еще одним редким примером "межвидовой дружбы" животных, сообщает Live Science.
Любой человек, посещавший школу или просто выходивший на улицу, хорошо знает, что многие живые существа могут вступать в симбиоз — "сотрудничать" с представителями других видов и извлекать из этого пользу. К примеру, цветы позволяют пчелам пить свой нектар в обмен на пыльцу, а полипы-актинии защищают рыбок от хищников в обмен на "удобрения" и защиту от паразитов.
С другой стороны, настоящая дружба среди животных, особенно никогда не контактировавших с человеком, фактически никогда не развивается в природе. Существуют и исключения, каждое из которых становилось предметом внимания всех пользователей сети и тысяч ученых по всему миру.
Яркий пример этого — дружба козла Тимура и тигра Амура из Приморского сафари-парка. Отношения между хищником и его предполагаемой жертвой начались в конце осени 2015 года, когда козла привели в вольер к тигру в качестве обеда.
Тимур дал отпор хищнику, и даже занял спальное место тигра, из-за чего тому пришлось спать на крыше своего жилища. Затем они подружились, и днем начали вместе гулять по общему парку.
Благодаря этому Тимур и Амур стали любимцами интернета, собрав несколько миллионов просмотров на YouTube. Через несколько месяцев отношения между животными испортились, и теперь они живут в разных вольерах. Позже любители природы открыли другие подобные пары животных в зоопарках и национальных парках Британии и некоторых стран Африки.
Гордон и ее коллеги открыли очередных "конкурентов" Амура и Тимура, принадлежащих не только к разным семействам, но и классам живых существ, отправившись в экспедицию на заброшенную ферму, чьи владельцы внезапно исчезли несколько недель назад.
Их соседи попросили эвакуировать всех животных, живших на этих угодьях – несколько десятков кур, собак, кошек, а также осла и страуса-эму. Когда экологи перевезли их на свою базу и начали распределять четвероногих и двуногих жителей фермы по клеткам, они столкнулись с крайне необычным поведением Джека и Дианы.
Оба животных начали проявлять признаки беспокойства в тот момент, когда спасатели попытались развести их по отдельным клеткам. Ученые перевели страуса и ее друга в вольер с другими ослами, где Джек активно "оборонял" подругу от посягательств других самцов и проводил все свое время в ее компании.
Сейчас сотрудники Департамента охраны диких птиц пытаются найти новых хозяев для этой пары животных. Сделать это, как они признают сами, будет тяжело, что связано с их неразлучностью, агрессивным поведением по отношению к другим животным и сложностями в транспортировке.