В Японии впервые применили стволовые клетки для лечения болезни Паркинсона

ТОКИО, 9 ноя — РИА Новости. Ученые Университета Киото в Японии объявили об успешном проведении первой в мире операции по трансплантации индуцированных стволовых клеток (iPS) для лечения болезни Паркинсона.

Болезнь Паркинсона, которая до сих пор не поддавалась лечению, приводит к потере подвижности из-за сокращения части нервных клеток и недостатка вырабатываемого ими нейромедиатора допамина (дофамина). Его недостаток приводит к повышенной инертности и замедлению когнитивных процессов. Пока медицина может облегчать лишь симптомы.

"Мы провели первую операцию по трансплантации. Послеоперационный процесс считаем благоприятным", — сказал на пресс-конференции в пятницу профессор университета Дзюн Такахаси, руководивший исследованиями.

Операция была проведена в прошлом месяце у мужчины на шестом десятке лет, которому в мозг были пересажены нервные клетки, полученные из индуцированных стволовых клеток. Хирург Такаюки Кикути, проводивший операцию в госпитале, сообщил на пресс-конференции, что за три часа операции в левой части лобовой кости пациента было проделано отверстие, через которое в мозг были введены около 2,4 миллиона стволовых клеток, выращенных в университете.

В Японии насчитывается около 160 тысяч больных с диагнозом паркинсонизма, которые получили надежду на выздоровление.

Японский ученый университета Киото Синъя Яманака в 2006 году впервые в мире получил стволовую клетку из обычной клетки кожи человека. Такие клетки, которые могут сформировать любой тип тканей человека, получили название индуцированных плюрипотентных (искусственных многофункциональных) стволовых клеток. За это в 2012 году профессор Яманака был удостоен Нобелевской премии.

Первая в мире операция с использованием клеток iPS была проведена в сентябре 2014 года. У 70-летней пациентки с тяжелым заболеванием сетчатки — возрастной макулярной дегенерацией (макулодистрофией) — взяли клетки кожи, из которых вырастили искусственные стволовые клетки iPS. Из них затем были выращены клетки ретинального пигментного эпителия сетчатки, которые и были пересажены в процессе операции.

Как уже сообщалось ранее, в 2019 году в Осаке планируется первая в мире экспериментальная пересадка сердечной ткани, выращенной из индуцированных стволовых клеток.