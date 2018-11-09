Ученый рассказал о влиянии глобального потепления на биосферу

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глобальное потепление на Земле не нанесёт прямого вреда человеку и животным, заявил заместитель директора Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения Российской академии наук по научной работе Николай Сенников в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Что касается сегодняшней ситуации, то если не затрагивать подъем уровня мирового океана и затопление каких-то низменных территорий (возможно даже значительных по площади), используемых человечеством для проживания, предполагаемое потепление не нанесет вреда развитию населяющих Землю организмов", – сказал Сенников.

По его словам, если палеоклимат развивается в сторону потепления, то появляется достаточно много новых групп организмов. Они завоевывают разные экологические ниши, плотность их популяции возрастает. Растет биопродуктивность морей и океанов, а также лесов на континенте, что положительно сказывается на биосфере.

"В геологической истории нашей планеты были продолжительные интервалы в несколько сотен миллионов лет, когда климат на Земле был стабильно теплый и никаких ледников вообще не было", – добавил Сенников.

Как добавил научный сотрудник лаборатории микропалеонтологии Института нефтегазовой геологии и геофизики Леонид Хазин, с точки зрения геологической истории, современное потепление не является нонсенсом, и, по всей видимости, имеет вполне природную основу.

"Антропогеновый фактор, безусловно, вносит свой вклад в общий спектр воздействующих на климат сил, но, с моей точки зрения, вклад этот ничтожно мал по сравнению с общепланетарными факторами", – заявил учёный.