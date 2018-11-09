МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российский космонавт Федор Юрчихин, совершивший пять космических полетов, стал президентом центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, сообщили в пятницу в пресс-службе выставки.

"Центр "Космонавтика и авиация", который работает в павильоне №34 "Космос" на ВДНХ, активно развивает образовательную и просветительскую деятельность. Постоянный эксперт, летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин, знакомый многим посетителям павильона, продолжит популяризацию отечественной космонавтики в должности президента центра", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что Юрчихин начал сотрудничать с центром в апреле. Тогда он проводил открытые уроки для школьников и студентов профильных специальностей и встречи с представителями космической отрасли. Под руководством Юрчихина реализуется проект "Космическая почта" — любой желающий может через специальный почтовый ящик, расположенный в центре, отправить письмо действующим и заслуженным космонавтам.

Сам Юрчихин надеется, что работа центра повысит упавший в последнее время интерес к космонавтике.

"В моем детстве каждый мальчишка хотел стать космонавтом. Сегодня интерес молодежи к изучению космоса и обучению нашей профессии заметно снизился. Для меня большая честь занять должность президента крупнейшего космического музея страны. Уверен, благодаря уникальной, постоянно пополняющейся экспозиции центра, множеству образовательных программ и познавательных мероприятий мы сделаем космос доступнее и ближе для каждого", — приводит его слова пресс-служба.

Юрчихин совершил с 2002 по 2017 год пять космических полетов общей продолжительностью почти 673 суток. Он девять раз выходил в открытый космос и проработал за бортом станции 59 часов 27 минут.

Центр "Космонавтика и авиация" открылся 12 апреля 2018 года в обновленном павильоне №34 "Космос" на ВДНХ. В процессе реставрации павильону вернули первоначальный исторический облик 1954 года. Среди экспонатов центра — полноразмерный макет станции "Мир", макет первого искусственного спутника Земли, образец лунного грунта и перчатка скафандра в вакуумной камере, с помощью которой можно почувствовать, как сложно работать в открытом космосе.

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