Красноярские ученые обнаружили самую полезную в мире рыбу

КРАСНОЯРСК, 9 ноя — РИА Новости. Исследователи Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики Сибирского отделения РАН обнаружили рекордное содержание полиненасыщенных жирных кислот омега-3 в боганидском гольце, обитающем в арктической зоне Сибири.

Рыба и морепродукты являются для человека основным источником полиненасыщенных жирных кислот семейства омега-3: эйкозапентаеновой и докозагексаеновой. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять не менее грамма этих веществ, чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, они улучшают деятельность мозга, нормализуют память, повышают способность к обучению.

"Сфокусировав внимание на биоте озер арктической зоны Сибири (в частности, озера Собачьего), обнаружили, что в боганидском гольце уровень омега-3 кислот достигает рекордных 33 миллиграммов на грамм, что делает этот вид рыб абсолютным чемпионом по полезности для всех, кто следит за своим здоровьем", — рассказал РИА Новости заведующий кафедрой водных и наземных экосистем СФУ Михаил Гладышев.

Он добавил, что ученые, сравнивая жилые и проходные популяции некоторых рыб, не выявили существенных факторов, по которым морская рыба полезнее пресноводной. Так, в мышечной ткани сардины суммарное количество эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот достигает 26 миллиграммов на грамм биомассы.

"Надеемся, что наше исследование изменит пищевые привычки горожан в лучшую сторону. Употребление всего лишь 30 граммов в день этой рыбы, живущей на севере Красноярского края, покроет рекомендуемую медиками суточную норму полезных жирных кислот", — подчеркнул Гладышев.