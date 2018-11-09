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Ученые рассказали, чем опасен сон не в полной темноте

(обновлено: 03:13 09.11.2018)
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© Fotolia / BillionPhotos.comДевушка, страдающая бессонницей. Архивное фотоДевушка, страдающая бессонницей. Архивное фото
© Fotolia / BillionPhotos.com
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний увеличивается у людей, которые спят не в полной темноте, кроме того, проблемы со здоровьем могут возникнуть у тех, кто встает до восхода солнца, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты.

"Сейчас все больше данных появляется о том, что имеется достаточно четкая связь между избыточной освещенностью, прежде всего, конечно, в крупных городах, и риском развития тех или иных заболеваний, прежде всего речь идет о сердечно-сосудистых и онкологических", — рассказал руководитель центра медицины сна МГУ имени Ломоносова, врач-кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Калинкин.

Он пояснил, что свет является главным регулятором выработки гормона мелатонина, который дает сигнал каждой клетке организма, что наступила ночь. Каждая клетка, по словам эксперта, содержит свои часы, которые работают по собственному циферблату, то есть цикличность работы некоторых процессов отличается от 24-часового цикла, а мелатонин дает команду на регулирование этого цикла.

"Меняется не только работа функциональных систем – сердечно-сосудистой, дыхательной и так далее, а также меняется активность генома, когда мы спим, меняется активность определенных генов. Поэтому если свет избыточен, а в вечернее время мы используем яркое освещение, компьютеры, гаджеты, это сдвигает фазу выработки мелатонина на более поздние часы, соответственно вызывает у человека проблемы со сном", — уточнил Калинкин.

Просыпаться после восхода солнца

Спящий мужчина. Архивное фото
© Fotolia / milatas
Медики связали дневной сон с опасным заболеванием
В свою очередь, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, доктор биологических наук Владимир Ковальзон сообщил, что многие исследования показывают, если люди встают затемно, то у них повышается вероятность нарушения иммунитета и возникновения депрессии.

"Проблема в том, что мы живем в таком временном режиме, когда уже сейчас школьники и многие работающие встают до восхода солнца, а устроены мы так, что нам нужно вставать после восхода солнца, чтобы оно уже светило, потому что солнечный свет перезапускает наши биологические часы", — сказал Ковальзон.

Он пояснил, что электрический свет сильно отличается от солнечного и не обладает способностью перезапускать биологические часы.

"Биологические часы настроены у большинства людей не на 24 часа, а на 25, и каждое утро нам нужно как бы стрелки подводить, чтобы идти в ритм, когда мы шторы открываем солнечный свет, очень яркий, перезапускает биологические часы, и мы тогда переводим стрелки в нормальное время", — сказал Ковальзон.

Ночная работа грозит онкологией

Спальня. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Еще более опасным для здоровья эксперты называют работу по ночам. Как заявил заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов, замена сна каким-либо видом бодрствования противоречит работе внутренних часов организма человека.

"Независимо от того, хотим мы или не хотим спать, клетки нашего организма в темноте переходят в ночной режим, это управляется генетическим механизмом, который находится внутри каждой клетки. Как бы мы не старались своим поведением изменить наши привычные биоритмы, мы не можем это сделать", — отметил Полуэктов.

Если человек работает ночью, а спит днем, то происходит рассогласование в организме, которое называется "десинхроноз", пояснил эксперт.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения признала, что сменная работа является потенциальным онкогенным видом деятельности — повышается риск развития некоторых опухолевых заболеваний.

"В частности было показано на опухолях молочной железы у женщин, которые работают в ночную смену. Речь шла о медсестрах и стюардессах. Эти риски возрастали на 40% у медсестер и на 70% у стюардесс", — уточнил Полуэктов.

Лучшее время для сна

Мужчина отдыхает на лавочке. архивное фото
© Depositphotos / portokalis
Эксперт рассказал, как сон сказывается на длительности жизни
Лучшее время для засыпания, по словам экспертов, определяется усилением соответствующих биоритмов.

"В 21.00-22.00 часа начинается секреция гормона мелатонина, после 22.00, когда его уровень достаточно высок, создаются наиболее удачные условия для засыпания. Кроме того, важен ритм температуры тела, он в вечерние часы тоже начинает изменяться, внутренняя температура тела падает и соответственно это облегчает засыпание, это происходит тоже после 22 часов", — отметил Полуэктов.

Он добавил, что ученые проводили исследования в примитивных обществах – в племенах в Африке и Южной Америки, данные показали, что время засыпания у людей, которые лишены влияния цивилизации, определяется не моментом восхода и захода солнца, а как раз снижением и повышением внутренней температуры тела.

Сколько спать

Женщина под одеялом. Архивное фото
© Fotolia / matteozin
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Общая рекомендация по продолжительности сна, которую дают специалисты, составляет от 7 до 9 часов в сутки, однако допустимо и 6, и 10 часов.

"Мы спим циклами, цикл занимает 1,5 часа, за ночь обычный человек спит 5 циклов – это около 8 часов, но есть люди, которым мало 5 циклов, им нужно 6, таких людей процентов 30. И есть люди, которые высыпаются за 4 цикла, их немного. Это зависит от генов, мы устроены все по-разному", — рассказал Ковальзон.

В тех случаях, когда у человека длительный сон – это, по мнению Калинкина, часто является сопутствующей патологией и связано с каким-либо хроническим воспалительным процессом или какими-то заболеваниями, поэтому длительный сон это не всегда полезно.

Пара во время сна
© Depositphotos / MilanMarkovic
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В свою очередь, Полуэктов отметил, что люди, которые не имеют возможности нормально спать в течение недели, могут отоспаться в выходные дни. Это позволит частично компенсировать недельную нехватку сна.

"Но это запускает механизм бессонницы, потому что чем позже человек встает в выходные дни с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье, тем меньше давление сна в вечерние часы. Соответственно человеку сложно заснуть в привычное время, он, поздно проснувшись, бодрствует более продолжительное время и засыпает в более поздние часы, чем раньше, а утром ему вставать на работу в понедельник, поэтому сон его сокращается и он встает уставший, невыспавшийся, разбитый", — уточнил Калинкин.

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