Глава НАСА обсудил с послом России в США сотрудничество в космосе

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ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Глава американского космического агентства НАСА Джим Брайденстайн обсудил сотрудничество в космосе с послом России в США Анатолием Антоновым.

"Был рад принять посла Российской Федерации Анатолия Антонова, который посетил штаб-квартиру НАСА с визитом вежливости, чтобы обсудить важное сотрудничество в космосе между двумя странами", — написал Брайденстайн в Twitter

Он не сообщил подробности встречи, но опубликовал свое совместное фото с Антоновым.