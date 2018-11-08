ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Генетики расшифровали ДНК древнейшей мумии Нового Света

(обновлено: 22:07 08.11.2018)
035341
© Фото : Huaca Pucllana researchОстанки древнего индейца, извлеченные из одной пирамид культуры ЛимаОстанки древнего индейца, извлеченные из одной пирамид культуры Лима
© Фото : Huaca Pucllana research
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. "Воскрешение" генома древнейшей мумии Америки, найденной полвека назад в одной из пещер на юге США, помогло ученым найти предков современных индейцев и уточнить историю их расселения по Новому Свету. Результаты анализа ее ДНК были представлены в журнале Science.

Лаборатория, в которой палеогенетики «воскрешали» ДНК кенневикского человека
© Фото : Mikal Schlosser
Генетики: скандальный кенневикский человек все же был индейцем
"Мумия из пещеры Спирит и останки "палеоамериканцев" из Бразилии считались крайне противоречивыми находками, так как они обладали "неправильной" формой черепа, не характерной для индейцев. Мы показали, что подсчет ямок и бугров на голове не может раскрыть истинную историю народов – люди с самой разной внешностью могут быть близкими родичами друг друга", — заявил Эске Виллерслев (Eske Willerslev) из университета Копенгагена (Дания).

На индейской тропе

Достаточно долгое время ученые считали, что предки индейцев переселились в Америку из Южной Сибири и Алтая в ходе единственной волны миграции, которая произошла примерно 14-15 тысяч лет назад. В пользу этого говорит большинство известных нам археологических памятников на территории Северной и Южной Америки.

Открытие скандального Кенневикского человека, больше похожего на аборигенов Океании и Австралии, чем на азиатов, и генетические данные, полученные российскими и зарубежными исследователями в 2012 году, заставили Виллерслева и многих исследователей считать, что предки индейцев переселялись в Новый Свет как минимум в три волны миграции. Все они произошли в разное время и начинались из разных источников. 

Могила одного из первых жителей России, найденная на территории Сунгира
© Фото : Public domain
Генетики раскрыли семейные традиции первых жителей России

Представители некоторых этих волн, как сегодня считают сторонники этой теории, полностью вымерли в далеком прошлом и не дожили до наших дней. Судя по достаточно "странной" форме черепа, они могли принадлежать к совершенно другой популяции людей, так называемых "палеоамериканцев", не имеющих никакого отношения к современным индейцам и их предкам.

Виллерслев и его коллеги доказали, что эта теория была частично ошибочной, расшифровав ДНК пока самой древней мумии Северной Америки, возникшей "естественным" путем в одной из пещер на территории американского штата Невада. 

Каменные орудия культуры кловис из Монтаны, архивное фото
© Фото : Sarah L. Anzick
Ученые: древние люди переселялись из Сибири в Америку в три этапа

Останки этого древнего человека, чей возраст составляет около 10,6 тысячи лет, были найдены в 1940 году в пещере Спирит, расположенной неподалеку от городка Фэллон. Власти штата попросили двух археологов, Сидни (Sydney) и Джорджию Уилер (Georgia Wheeler), провести раскопки на ее территории, почву на дне которой местные фермеры использовали в качестве источника удобрений для своих угодий.

Мумия раздора

Там они обнаружили два скелета древних людей, завернутых в "одеяла" из стеблей камыша, причем часть тела одного из двух усопших успела мумифицироваться. Эта мумия и останки второго обитателя пещеры не привлекали особого внимания публики и ученых до середины 1990 годов, когда физики вычислили их возраст. Оказалось, что чете Уилеров удалось найти одни из самых древних останков людей в Америке и самую древнюю "природную" мумию Нового Света. 

Реконструкция облика члена ямной культуры Прикаспя
© Фото : Алексей Нечавалода
Генетики нашли новые доказательства каспийских корней индоевропейцев

Когда эти открытия просочились в прессу, они вызывали настоящую бурю и скандал. Племена шошонов и пайютов, проживающих на территории Невады, потребовали вернуть останки "почитаемых предков" для перезахоронения. В ответ ученые заявили, что житель пещеры Спирит может принадлежать к числу "палеоамериканцев", новой группы древних людей, не связанных напрямую с современными индейцами.

Ожесточенные споры между антропологами и первыми народами Америки, неоднократно доходившие до судебных процессов и бурных общественных выступлений, продолжались последующие 18 лет, пока представители племен не согласились на то, что к разрешению их споров подключится Виллерслев и другие известные палеогенетики.  

Так художник представил себе предков индейцев, охотившихся на гигантского ленивца
© Alex McClelland, Bournemouth University
Предки индейцев охотились на гигантских ленивцев, заявляют ученые

Пообещав индейцам, что мумия будет захоронена в случае подтверждения родства, датский генетик собрал образцы мягких тканей и костей мумии, извлек из них ДНК и прочитал их. Обрывки ДНК сохранились в мумии необычно хорошо — ученым удалось прочитать каждый участок ее генома примерно 18 раз.

Это позволило его команде раскрыть множество интересных деталей из жизни и истории миграций древних жителей Америки, сравнив ДНК мумии с геномами других древних жителей США, в том числе первыми обитателями Аляски, Бразилии и Центральной Америки.

Братство народов

Как оказалось, все древние обитатели Нового Света, жившие в разных уголках Северной и Южной Америки примерно 10 тысяч лет назад, приходились родственниками друг другу, а также были близкими родичами современных индейцев.

С одной стороны, это открытие опровергает один из главных постулатов теории о нескольких волнах миграции — их разнородное происхождение. Вдобавок, оно ставит под сомнение то, что полинезийские предки современных индейцев Южной Америки могли проникнуть в Новый Свет через северный миграционный "коридор", Берингов перешеек, как считают многие сторонники этой идеи.

С другой стороны, небольшие, но существенные различия в структуре их геномов указывают на то, что практически сразу после переселения в Америку предки индейцев разделились на три группы. Одна из них, в том числе родичи мумии из пещеры Спирит, остались в Северной Америке, а две других очень быстро двинулись на юг, колонизировав весь Новый Свет за одну-две тысячи лет. 

Собака породы хаски
CC0 / Pixabay / Joe007 /
Ученые раскрыли сибирские корни вымерших собак индейцев

При этом представители этих трех групп индейцев не были полностью изолированы. Они периодически контактировали друг с другом и иногда полностью замещали соседей, не оставляя никаких их генетических следов. Нечто похожее, по мнению ученых, произошло около восьми тысяч лет назад, когда обитатели Центральной Америки начали проникать на юг и на север, дав жизнь "прародителям" племен современных индейцев.

"Следы этой миграции пока не были найдены историками и археологами. В этом и заключается красота изучения древней ДНК – мы находим намеки на существование тех событий, о которых раньше никто не подозревал, и тем самым даем пищу для ума и новые направления для проведения раскопок", — заключает Дэвид Рейч (David Reich), известный палеогенетик из Гарварда.


Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена