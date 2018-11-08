Генетики расшифровали ДНК древнейшей мумии Нового Света

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. "Воскрешение" генома древнейшей мумии Америки, найденной полвека назад в одной из пещер на юге США, помогло ученым найти предков современных индейцев и уточнить историю их расселения по Новому Свету. Результаты анализа ее ДНК были представлены в журнале Science.

На индейской тропе

"Мумия из пещеры Спирит и останки "палеоамериканцев" из Бразилии считались крайне противоречивыми находками, так как они обладали "неправильной" формой черепа, не характерной для индейцев. Мы показали, что подсчет ямок и бугров на голове не может раскрыть истинную историю народов – люди с самой разной внешностью могут быть близкими родичами друг друга", — заявил Эске Виллерслев (Eske Willerslev) из университета Копенгагена (Дания).

Достаточно долгое время ученые считали, что предки индейцев переселились в Америку из Южной Сибири и Алтая в ходе единственной волны миграции, которая произошла примерно 14-15 тысяч лет назад. В пользу этого говорит большинство известных нам археологических памятников на территории Северной и Южной Америки.

Открытие скандального Кенневикского человека, больше похожего на аборигенов Океании и Австралии, чем на азиатов, и генетические данные, полученные российскими и зарубежными исследователями в 2012 году, заставили Виллерслева и многих исследователей считать, что предки индейцев переселялись в Новый Свет как минимум в три волны миграции. Все они произошли в разное время и начинались из разных источников.

Представители некоторых этих волн, как сегодня считают сторонники этой теории, полностью вымерли в далеком прошлом и не дожили до наших дней. Судя по достаточно "странной" форме черепа, они могли принадлежать к совершенно другой популяции людей, так называемых "палеоамериканцев", не имеющих никакого отношения к современным индейцам и их предкам.

Виллерслев и его коллеги доказали, что эта теория была частично ошибочной, расшифровав ДНК пока самой древней мумии Северной Америки, возникшей "естественным" путем в одной из пещер на территории американского штата Невада.

Останки этого древнего человека, чей возраст составляет около 10,6 тысячи лет, были найдены в 1940 году в пещере Спирит, расположенной неподалеку от городка Фэллон. Власти штата попросили двух археологов, Сидни (Sydney) и Джорджию Уилер (Georgia Wheeler), провести раскопки на ее территории, почву на дне которой местные фермеры использовали в качестве источника удобрений для своих угодий.

Мумия раздора

Там они обнаружили два скелета древних людей, завернутых в "одеяла" из стеблей камыша, причем часть тела одного из двух усопших успела мумифицироваться. Эта мумия и останки второго обитателя пещеры не привлекали особого внимания публики и ученых до середины 1990 годов, когда физики вычислили их возраст. Оказалось, что чете Уилеров удалось найти одни из самых древних останков людей в Америке и самую древнюю "природную" мумию Нового Света.

Когда эти открытия просочились в прессу, они вызывали настоящую бурю и скандал. Племена шошонов и пайютов, проживающих на территории Невады, потребовали вернуть останки "почитаемых предков" для перезахоронения. В ответ ученые заявили, что житель пещеры Спирит может принадлежать к числу "палеоамериканцев", новой группы древних людей, не связанных напрямую с современными индейцами.

Ожесточенные споры между антропологами и первыми народами Америки, неоднократно доходившие до судебных процессов и бурных общественных выступлений, продолжались последующие 18 лет, пока представители племен не согласились на то, что к разрешению их споров подключится Виллерслев и другие известные палеогенетики.

Пообещав индейцам, что мумия будет захоронена в случае подтверждения родства, датский генетик собрал образцы мягких тканей и костей мумии, извлек из них ДНК и прочитал их. Обрывки ДНК сохранились в мумии необычно хорошо — ученым удалось прочитать каждый участок ее генома примерно 18 раз.

Это позволило его команде раскрыть множество интересных деталей из жизни и истории миграций древних жителей Америки, сравнив ДНК мумии с геномами других древних жителей США, в том числе первыми обитателями Аляски, Бразилии и Центральной Америки.

Братство народов

Как оказалось, все древние обитатели Нового Света, жившие в разных уголках Северной и Южной Америки примерно 10 тысяч лет назад, приходились родственниками друг другу, а также были близкими родичами современных индейцев.

С одной стороны, это открытие опровергает один из главных постулатов теории о нескольких волнах миграции — их разнородное происхождение. Вдобавок, оно ставит под сомнение то, что полинезийские предки современных индейцев Южной Америки могли проникнуть в Новый Свет через северный миграционный "коридор", Берингов перешеек, как считают многие сторонники этой идеи.

С другой стороны, небольшие, но существенные различия в структуре их геномов указывают на то, что практически сразу после переселения в Америку предки индейцев разделились на три группы. Одна из них, в том числе родичи мумии из пещеры Спирит, остались в Северной Америке, а две других очень быстро двинулись на юг, колонизировав весь Новый Свет за одну-две тысячи лет.

При этом представители этих трех групп индейцев не были полностью изолированы. Они периодически контактировали друг с другом и иногда полностью замещали соседей, не оставляя никаких их генетических следов. Нечто похожее, по мнению ученых, произошло около восьми тысяч лет назад, когда обитатели Центральной Америки начали проникать на юг и на север, дав жизнь "прародителям" племен современных индейцев.

"Следы этой миграции пока не были найдены историками и археологами. В этом и заключается красота изучения древней ДНК – мы находим намеки на существование тех событий, о которых раньше никто не подозревал, и тем самым даем пищу для ума и новые направления для проведения раскопок", — заключает Дэвид Рейч (David Reich), известный палеогенетик из Гарварда.



