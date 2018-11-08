На МКС восстановили работу компьютера после перезагрузки

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Вышедший из строя один из трех терминальных компьютеров на российском сегменте Международной космической станции перезагрузили, сообщил в четверг глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Ранее сообщалось, что во вторник в работе одного из трех компьютеров российского сегмента МКС произошел сбой.

"В 12.04.50 мск рестарт ЦВМ на борту МКС проведен. Трехканальная конфигурация восстановлена", — написал Рогозин в своем аккаунте Twitter.

Ранее также сообщалось, что на работу МКС сбой никак не повлияет. Для нормального функционирования станции хватает и двух компьютеров — где один резервирует второй. Менять компьютер также не планируется.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что перед перезагрузкой выключение и включение компьютера протестируют на наземном комплексно-моделирующем стенде.

Подобные сбои в работе компьютерной техники случаются время от времени, рассказал ранее РИА Новости космонавт, Герой России, рекордсмен мира по суммарному времени пребывания в космосе Геннадий Падалка.