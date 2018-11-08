Названа диета, которая помогает сбросить вес и не набрать его снова

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ученые из Университета Ровира и Виргили, Испания, пришли к выводу, что средиземноморская диета с низким содержанием калорий способствует снижению массы тела и уменьшению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с избыточным весом и метаболическим синдромом. Об этом сообщает MedicalXpress.

В исследовании приняли участие свыше 600 пациентов в возрасте от 55 до 75 лет, страдающих ожирением или избыточным весом, а также метаболическим синдромом.

Несмотря на то, что диеты с низким содержанием жиров и углеводов считаются эффективными с точки зрения снижения веса и уменьшения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, нет научного подтверждения тому, что в долгосрочной перспективе положительные результаты такого рациона сохраняются.

Новое исследование, посвященное принципиально другому типу питания — средиземноморскому, показало, что 33,7 процента пациентов, которые перешли на него и занимались физическими упражнениями, спустя год похудели не менее чем на пять процентов от исходной массы тела. По сравнению с участниками исследования, которые не следовали этой диете, у них также существенно улучшилось усвоение глюкозы.

С течением времени положительная динамика сохраняется, подчеркнули ученые.

Средиземноморский тип диеты подразумевает употребление большого количества свежих овощей и фруктов, бобовых, орехов, семян, хлеба из муки грубого помола и макаронных изделий на основе зерновых культур. Кроме того, рекомендуется сокращать потребление красного мяса и отдавать предпочтение рыбе и морепродуктам.