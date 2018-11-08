Зонд НАСА передал на Землю первый после сближения с Солнцем сигнал

ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Зонд НАСА Parker Solar Probe успешно перенес сближение с Солнцем и передал первый сигнал на Землю, сообщили в американском космическом ведомстве.
"Полученный сигнал – сигнал А — является лучшим из всех возможных и свидетельствует, что Parker Solar Probe действует нормально и все его инструменты работают и собирают данные и, если и были незначительные проблемы, они были решены аппаратом автоматически", — сообщили в НАСА.
Ранее, 29 октября, зонд стал самым близким к Солнцу из созданных когда-либо человеком аппаратов, побив принадлежавший немецко-американскому зонду Hellios 2 рекорд в 26 миллионов миль (41,8 миллиона километров).
Зонд оснащен рядом инструментов, расположенных под массивным тепловым щитом, который должен защитить зонд от "солнечного ожога", в их числе камера, прибор для измерения магнитного и электрического поля в атмосфере Солнца, а также два инструмента для измерения и наблюдения за частицами "солнечного ветра".
Ранее в НАСА сообщили, что первые полученные им данные будут переданы на Землю в декабре.