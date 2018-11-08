Зонд НАСА передал на Землю первый после сближения с Солнцем сигнал

ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Зонд НАСА Parker Solar Probe успешно перенес сближение с Солнцем и передал первый сигнал на Землю, сообщили в американском космическом ведомстве.

Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на расстояние 24 миллионов километров, став первым из созданных человеком космических кораблей, достигшим такого расстояния от звезды. В среду во второй половине дня специалисты миссии получили первый сигнал от зонда.

"Полученный сигнал – сигнал А — является лучшим из всех возможных и свидетельствует, что Parker Solar Probe действует нормально и все его инструменты работают и собирают данные и, если и были незначительные проблемы, они были решены аппаратом автоматически", — сообщили в НАСА.

В понедельник аппарат достиг рекордной скорости в 343 тысяч километров в час. "Наряду с достижением максимального приближения к Солнцу, Parker Solar Probe будет повторно бить собственные скоростные рекорды по мере того, как его орбита будет вести его еще ближе к звезде, и он будет двигаться быстрее и быстрее в перигелии (ближайшей к Солнцу точки своей орбиты)", — отмечают в НАСА.

Ранее, 29 октября, зонд стал самым близким к Солнцу из созданных когда-либо человеком аппаратов, побив принадлежавший немецко-американскому зонду Hellios 2 рекорд в 26 миллионов миль (41,8 миллиона километров).

Parker Solar Probe, названный в честь астрофизика Юджина Паркера, стартовал с Земли в августе текущего года. По расчетам создателей, в течение семи лет ему предстоит совершить 24 витка вокруг Солнца.

Зонд оснащен рядом инструментов, расположенных под массивным тепловым щитом, который должен защитить зонд от "солнечного ожога", в их числе камера, прибор для измерения магнитного и электрического поля в атмосфере Солнца, а также два инструмента для измерения и наблюдения за частицами "солнечного ветра".

Ранее в НАСА сообщили, что первые полученные им данные будут переданы на Землю в декабре.