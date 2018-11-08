ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя — РИА Новости. Ученые России и Китая в ходе совместной экспедиции Arctic Silk Way 2018 в морях сибирской Арктики получили данные, которые позволят понять природу изменения климата на этой территории и прогнозировать его, сообщает Тихоокеанский океанологический институт имени В.И. Ильичева ДВО РАН.
"Работы проводились в морях сибирской Арктики — Чукотском, Восточно-Сибирском и море Лаптевых… Всего за время экспедиции было пройдено около 10 тысяч миль, проведены работы на 39 станциях в море Лаптевых, Чукотском и Восточно-Сибирском морях. Получены новые уникальные данные о современном состоянии природной среды и климата арктического региона", — говорится в сообщении.
В экспедиции участвовали 19 российских и 11 китайских учёных из четырёх научных институтов КНР.
Специалисты отмечают, что с начала 1980-х годов в этом регионе быстро деградирует ледяной покров. Это приводит к уменьшению численности редких морских млекопитающих — некоторых ластоногих, белого медведя — и может стать причиной их вымирания.