Ученые России и Китая собрали данные об изменении климата в Арктике

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя — РИА Новости. Ученые России и Китая в ходе совместной экспедиции Arctic Silk Way 2018 в морях сибирской Арктики получили данные, которые позволят понять природу изменения климата на этой территории и прогнозировать его, сообщает Тихоокеанский океанологический институт имени В.И. Ильичева ДВО РАН.

Экспедиция на исследовательском судне "Академик М.А. Лаврентьев" стартовала 6 сентября из порта Владивосток. Задачами ученых были получение осадочных кернов – образцов горной породы, по которым возможны палеоокеанологические и палеоклиматические реконструкции для последних тысячелетий. Результаты реконструкций позволят выявить периодичность изменения природной среды и разработать долгосрочный прогноз изменения ледовитости, оценить перспективы судоходства на отрезке Северного морского пути.

"Работы проводились в морях сибирской Арктики — Чукотском, Восточно-Сибирском и море Лаптевых… Всего за время экспедиции было пройдено около 10 тысяч миль, проведены работы на 39 станциях в море Лаптевых, Чукотском и Восточно-Сибирском морях. Получены новые уникальные данные о современном состоянии природной среды и климата арктического региона", — говорится в сообщении.

Ученые взяли пробы грунтов с разных глубин и из районов с различными океанологическими условиями. Изучение материала позволит выявить причины и следствия циклических изменений климата за последние тысячелетия, помогут понять их природу в северном полушарии.

В экспедиции участвовали 19 российских и 11 китайских учёных из четырёх научных институтов КНР.

Специалисты отмечают, что с начала 1980-х годов в этом регионе быстро деградирует ледяной покров. Это приводит к уменьшению численности редких морских млекопитающих — некоторых ластоногих, белого медведя — и может стать причиной их вымирания.