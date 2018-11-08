Ученые нашли способ заживления ран без шрамов

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Группа ученых из Китая разработала гель на основе протеина шелка, который способен заживлять раны, не оставляя шрамов. Их исследование описано в журнале Biomaterial Science.

В своей работе ученые использовали вещество серицин, которое содержится в шелковых волокнах. После извлечения из шелка ученые применили к веществу ультрафиолетовый свет и фотоинициатор для поперечной связи белковых цепей вещества.

В итоге они получили гель, который хорошо прирастает к клеткам и почти не вызывает иммунной реакции организма, подавляя воспаление и стимулируя развитие новых кровяных сосудов. При этом гель регулирует работу клеток кожи таким образом, что на месте повреждения растет не рубцовая ткань, а новая кожа. Гель также обладает антисептическим свойством, не позволяя бактериям попасть в рану, из-за чего она может быстрее заживать.

Кроме того, белки, содержащиеся в шелке, обладают естественной биоактивностью. По словам ученых, это связано с тем, что состав аминокислот шелка похож на состав аминокислот человеческой кожи.

Ученые заявляют, что их разработка является самой эффективной в лечении ран и предупреждении шрамов на сегодняшний день. Они надеются, что после окончательного изучения всех свойств нового средства гель будет широко использоваться в медицине.