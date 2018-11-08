МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Четыре из пяти объявленных в мире тревог цунами оказались ложными из-за отсутствия однозначной зависимости между магнитудой землетрясения и интенсивностью цунами, это приводит к стрессам и недоверию у населения, игнорированию оперативных прогнозов и крупному материальному ущербу из-за остановки производства.
Об этом говорится в материалах научно-практической конференции "Человек, общество и государство в обеспечении безопасности жизнедеятельности современной России", имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Проблема ложных тревог является главной проблемой оперативного прогноза цунами. С момента создания до настоящего времени службы цунами подали большое их количество (75-80%)", — отмечается в докладе "Проблемы оперативного прогноза цунами".
В документе отмечается, что большое количество ложных тревог создает неоправданные стрессовые ситуации для населения, вызывает у него недоверие, а также их игнорирование. Поскольку однозначной зависимости между магнитудой землетрясения и интенсивностью цунами нет, возможны различные ситуации их развития.
"Службы предупреждения о цунами, не имея возможности адекватно оценить степень опасности, опираясь только на магнитудный критерий, объявляют тревогу цунами", — подчеркивается в докладе.
Как ранее заявила РИА Новости начальник Центра цунами ФГБУ "Сахалинское УГМС" Татьяна Ивельская, в последние годы в Тихоокеанском регионе участились случаи крупномасштабных и разрушительных локальных цунами, и опасность для Дальнего Востока продолжает существовать.