Каждые четыре из пяти объявленных тревог цунами оказались ложными

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Четыре из пяти объявленных в мире тревог цунами оказались ложными из-за отсутствия однозначной зависимости между магнитудой землетрясения и интенсивностью цунами, это приводит к стрессам и недоверию у населения, игнорированию оперативных прогнозов и крупному материальному ущербу из-за остановки производства.

Об этом говорится в материалах научно-практической конференции "Человек, общество и государство в обеспечении безопасности жизнедеятельности современной России", имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Проблема ложных тревог является главной проблемой оперативного прогноза цунами. С момента создания до настоящего времени службы цунами подали большое их количество (75-80%)", — отмечается в докладе "Проблемы оперативного прогноза цунами".

Ранее сообщалось, что свыше 40 мощных цунами обрушились за последние 66 лет на побережье российского Дальнего Востока. В десяти случаях высота волны была более 5 метров, а в 1952, 1963, 1969, 1994 и 2006 годах в отдельных пунктах отмечались волны высотой до и более 15 метров. В ноябре 1952 года одно из самых разрушительных цунами ХХ века практически уничтожило Северо-Курильск и смыло почти все поселки на северных Курилах и юге Камчатки. Жертвами этого цунами стали 2 тысячи 336 человек.

В документе отмечается, что большое количество ложных тревог создает неоправданные стрессовые ситуации для населения, вызывает у него недоверие, а также их игнорирование. Поскольку однозначной зависимости между магнитудой землетрясения и интенсивностью цунами нет, возможны различные ситуации их развития.

"Службы предупреждения о цунами, не имея возможности адекватно оценить степень опасности, опираясь только на магнитудный критерий, объявляют тревогу цунами", — подчеркивается в докладе.

Ложные тревоги, объявляемые зачастую с излишней заблаговременностью, приводят к значительному ущербу из-за остановки производства, массовой эвакуации населения и выводу судов в открытое море. При этом всякого рода деятельность в прибрежной полосе останавливается как минимум на несколько часов.

Как ранее заявила РИА Новости начальник Центра цунами ФГБУ "Сахалинское УГМС" Татьяна Ивельская, в последние годы в Тихоокеанском регионе участились случаи крупномасштабных и разрушительных локальных цунами, и опасность для Дальнего Востока продолжает существовать.