В Индонезии нашли наскальные рисунки возрастом 40 тысяч лет

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Археологи обнаружили, возможно, самые ранние наскальные рисунки возрастом около 40 тысяч лет в пещере на острове Калимантан в Индонезии, говорится в отчете журнала Nature.

Сообщается, что в горных пещерах индонезийской провинции Восточный Калимантан была обнаружена фигуративная наскальная живопись, возраст которой составляет минимум 40 тысяч лет. На рисунке изображены животные, напоминающих коров. По данным журнала, пока это самое раннее предметное изображение в мире.

Также были найдены трафаретные изображения кистей рук, экспертиза которых показала, что, вероятно, они были созданы от 40 до 52 тысяч лет назад. В пещере также сохранились тысячи более поздних рисунков, созданные около 20 тысяч лет назад, на которых изображены человеческие фигуры, дополняется в сообщении.