В Индонезии нашли наскальные рисунки возрастом 40 тысяч лет

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Археологи обнаружили, возможно, самые ранние наскальные рисунки возрастом около 40 тысяч лет в пещере на острове Калимантан в Индонезии, говорится в отчете журнала Nature.
Также были найдены трафаретные изображения кистей рук, экспертиза которых показала, что, вероятно, они были созданы от 40 до 52 тысяч лет назад. В пещере также сохранились тысячи более поздних рисунков, созданные около 20 тысяч лет назад, на которых изображены человеческие фигуры, дополняется в сообщении.