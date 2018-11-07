Ученые обнаружили "фонтан" в центре галактики

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Астрономы впервые обнаружили сверхмассивную черную дыру, формирующую замкнутый цикл из выбрасываемого и падающего обратно холодного молекулярного газа, сообщает Science Alert.

Черная дыра расположена в центре галактики Abell 2597, находящейся на расстоянии миллиарда световых лет от Земли.

"Это, возможно, первая система, в которой мы сумели найти четкие свидетельства и притока холодного молекулярного газа в черную дыру, и его оттока с исходящими оттуда джетами (струй плазмы — прим. ред.)", — приводит издание слова Гранта Тремблея из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

При этом Science Alert уточняет, что газ, естественно, не исходит из самой черной дыры. Гравитация дыры притягивает его к себе, из-за чего образуется аккреационный диск, притягивающий другие частицы газа. Некоторые из них распределяется на полюсах диска — именно она и образует мощные джеты, движущиеся с околосветовой скоростью.

Затем материя возвращается в питающую аккреационный диск нитевидную туманность, расположенную в центре галактики. После охлаждения горячих струй происходит конденсация газа, а затем образуются облака из молекул угарного газа, которые потом направляются к черной дыре и цикл начинается с начала.