Дети курящих матерей чаще становятся косоглазыми, выяснили ученые

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Масштабные наблюдения за курящими беременными женщинами показали, что эта вредная привычка повышает вероятность развития косоглазия у их детей примерно в 1,5 раза. Об этом пишут врачи, опубликовавшие свои выводы в журнале Acta Ophthalmologica.

"Курение во время беременности сегодня становится одной из главных проблем в здравоохранении, особенно в развивающихся странах. То, как оно влияет на состояние глаз детей, следует учитывать и врачам, и всей общественности", — заявил Цзюсюнь Лю (Zuxun Lu) из Научно-технологического университета в Вухане (Китай).

По официальной статистике ВОЗ, курение во время беременности является главной причиной появления различного рода проблем со здоровьем у матери, плода и ребенка в большинстве развитых стран мира. В среднем, каждый пятый из выкидышей у будущих матерей в США и Великобритании связан с курением, а также примерно 7% мертворождений.

Помимо повышенной младенческой смертности, за последние годы ученые обнаружили множество негативных эффектов для здоровья будущих детей, связанных с курением. Оказалось, что табачный дым меняет структуру белковой "упаковки" ДНК ребенка, делают его более склонными к аутизму, ожирению, астме и многим другим болезням.

Вредным оказался не только сам табачный дым, но и даже его следы на одежде, мебели и других предметах среды, где живет ребенок. Относительно недавно ученые нашли намеки на то, что вторичное и третичное курение повышает риск развития глухоты у ребенка, СДВГ и многих других не самых очевидных нарушений развития.

Лю и его коллеги открыли еще один пример негативного действия вредных привычек будущей матери на организм ее еще не родившихся детей, проанализировав данные, собранные в ходе двух десятков наблюдений за здоровьем примерно пяти тысяч младенцев и подростков, страдавших от косоглазия, а также 80 тысяч здоровых детей.

Ученых интересовало то, какие факторы риска способствуют развитию подобных проблем, в том числе ранние роды и "плохая" наследственность, а также возможные пути их защиты от появления нарушений в работе глаз.

Этот анализ неожиданным образом показал, что вредные привычки матери были одним из самых значимых факторов риска в развитии косоглазия. В среднем, дети курящих матерей в 1,5 раза чаще страдали от этой болезни, причем вероятность ее приобретения росла вместе с "дозой" табака.

К примеру, риск развития косоглазия у детей женщин, выкуривавших меньше десяти сигарет в день, повышался примерно на 17%, тогда как у более заядлых курильщиц он вырастал до 80%. Для некоторых разновидностей нарушений в работе глаз, таких как сходящееся или расходящееся косоглазие, риск вырастал примерно в два раза.

Как подчеркивает Лю, подобная связь между курением и косоглазием была одинаково характерна для женщин из самых разных экономических и социальных групп. Все это говорит о том, что отказ от курения во время беременности должен быть главной задачей для всех будущих мам, уже зачавших или планирующих завести ребенка.