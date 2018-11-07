Спутник изучения Солнца "Зонд-М" запустят после 2025 года

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Запуск космического аппарата для изучения Солнца "Зонд-М" не будет проведен до 2025 года, следует из изменений в контрактной документации, размещенной на сайте госзакупок.

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что запуск "Зонда-М" может быть перенесен на 2025 год, когда начнет действовать новая Федеральная космическая программа.

"Завершение создания и запуск космического аппарата "Зонд-М" выполняется в рамках реализации Федеральной космической программы на последующие годы", — говорится в документе.

"Зонд-М" будет частью группировки по изучению ионосферы и космической погоды "Ионозонд". До 2025 года на орбиту планируется отправить четыре аппарата "Ионосфера-М".

Головным разработчиком проекта и изготовителем спутника выступает корпорация ВНИИЭМ. Он будет предназначен для картирования Солнца, измерения параметров рентгеновского и ультрафиолетового излучения, измерения ионного состава верхней атмосферы, измерения магнитного поля.

С помощью солнечного телескопа-коронографа, установленного на борту, аппарат сможет проводить мониторинг средней и дальней короны Солнца в спектральных диапазонах. Солнечный рентгеновский спектрометр позволит провести измерения жесткого излучения Солнца, а радиочастотный масс-спектрометр осуществит анализ ионного состава верхних слоев атмосферы Земли.