S7 Space предложила "Роскосмосу" поддержать частную космонавтику

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Частная компания S7 Space (входит в группу S7), ранее купившая проект "Морской старт", предлагает "Роскосмосу" заказать у нее 76 ракет в рамках программы поддержки частной космонавтики, аналогично тому, как НАСА поддержало заказами SpaceX.

Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор S7 Space Сергей Сопов.

"Действительно, мы направили в "Роскосмос" предложение о сотрудничестве, которым предлагаем в рамках поддержки частной компании заказать нам изготовление 76 ракет-носителей до 2042 года. Речь идет именно о предоставлении полезной нагрузки для ракет, а не финансировании их изготовления", — пояснил Сопов.

По его словам, эти ракеты придут на смену носителям "Зенит" и могут пускаться с "Морского старта" и Байконура по программе "Наземный старт".

Глава S7 Space пояснил, что речь идет о поддержке, аналогичной тому, как в свое время НАСА помогло компании Илона Маска SpaceX, предоставив гарантированные заказы под ракеты.