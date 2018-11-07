Российская ракета "Союз-СТ" успешно вывела спутник MetOp-С на орбиту

ПАРИЖ, 7 ноя – РИА Новости. Российская ракета-носитель "Союз-СТ", которая стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, вывела на орбиту метеорологический спутник MetOp-С.
Спутник отделился от ракеты и вышел на орбиту примерно в 22.47 по местному времени во вторник (4.47 мск среды). Трансляция велась на сайте компании-оператора космодрома Ariane space.
"Космический аппарат MetOp-C взят на управление. Ракета и (разгонный блок – ред.) "Фрегат" отработали по плану", — написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter.
КА "MetOp-C" взят на управление. Ракета и Фрегат отработали по плану https://t.co/9WrdLYCfko— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 7 ноября 2018 г.
MetOp-C является третьим и последним спутником Европейской организации спутниковой метеорологии (EUMETSAT). Спутники MetOp необходимы для прогнозирования погоды на период от 12 часов до 10 дней.
Состоявшийся пуск был третьим стартом ракеты семейства "Союз" после аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября. До этого ракеты "Союз" дважды стартовали с космодрома Плесецк – 25 октября с военным спутником и 3 ноября с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М".
Одиннадцатого октября ракета "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Аварийная комиссия Роскосмоса установила, что причиной аварии стало повреждение датчика отделения боковых блоков ракеты. Такая же проблема могли быть у двух собранных в "пакет" (четыре боковых блока первой ступени, присоединенных к центральному блоку второй ступени) ракет, находившихся на космодроме Куру и Байконуре. Как сообщили РИА Новости в Роскосмосе во вторник, на ракете для пуска с Куру повреждений обнаружено не было.
Как сообщалось ранее, на 14 декабря планируется еще один запуск с космодрома Куру ракеты "Союз-СТ" с блоком "Фрегат-МТ" и космическим аппаратом CSO 1 (Composante Spatiale Optique-1).