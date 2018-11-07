МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Антропологи из Университета Вашингтона, США, выяснили, что среди останков людей, живших в плейстоцене, наблюдается большое число тех, у кого имелись аномалии в развитии. Соответствующая информация опубликована в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Многие останки людей эпохи плейстоцена, которая охватывает период от 2,6 миллиона лет назад до 11,7 тысячи лет назад, демонстрируют необычные особенности развития скелета. В частности, бедренные кости с нехарактерным изгибом находили во многих стоянках от Китая до Чехии, череп младенца из пещеры Кафзех в Израиле необычно вздут, а правая плечевая кость мужчины из Лигурии (Италия) изогнута при нормальной левой.

Исследователь Эрик Тринкаус сопоставил частоту патологий скелета в древних сообществах, вычисленную на основе этих находок, с распространенностью тех же патологий у современных людей. Он обнаружил, что примерно две трети древних аномалий скелета встречаются сейчас менее чем у одного процента людей, а еще около десятка и вовсе не отмечены в нынешней медицинской практике.

Тринкаус высказал предположение, что аномалии возникали чаще из-за широкого распространения инбридинга, когда друг с другом скрещивались близкие родственники.

Ранее исследователи установили, что Неандертальцы оказались не коренастыми и сгорбленными "мачо" с накачанной грудью, а обладателями хорошей осанки и очень больших легких, что противоречит классическим представлениям о "пещерных людях". К такому выводу пришли ученые, восстановившие грудную клетку неандертальцев и описавшие ее в журнале Nature Communications.