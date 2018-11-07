Смертный грех или преимущество? У зависти нашли эволюционные корни

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые считают зависть результатом эволюции: это чувство помогало нашим предкам выжить, превращая их в социальных существ. Зависть — естественная эмоциональная реакция, закрепившаяся в человеческой популяции и способствующая самосовершенствованию, однако она способна сильно испортить настроение, а иногда вызывает депрессию или даже толкает на агрессивные поступки. Кому и почему люди завидуют — в материале РИА Новости.

Кому стоит завидовать

Далай-лама, наверное, — самый счастливый человек на планете. А актер Брэд Питт снимается в кино с очень красивыми женщинами. Кому из них вы позавидуете? Большинство опрошенных выбирают второй вариант, пишут исследователи из США и Великобритании в статье, посвященной проблеме зависти.

Возьмем более близкий пример. Сосед купил дорогую машину. В то же время вы посмотрели фильм о том, как живет королевская семья в Великобритании. С большой долей вероятности вы позавидуете соседу, потому что он — рядом, близок вам по социальному статусу и материальному положению, скорее всего, ровесник. В конце концов, его новая машина стоит под вашими окнами, а королева Елизавета с семьей — это что-то из области легенд.

Счастье, несметные богатства — слишком абстрактные категории, полагают ученые, чтобы реально возбуждать такое непростое переживание, как зависть. У нас в голове есть определенная система, с которой мы подходим к оценке окружающих. Только совершенно конкретные факторы, связанные с личным опытом, заставляют нас испытать сильные чувства. Проще говоря, кому и по какому поводу завидовать, предопределено эволюционными причинами.

Совсем не завидовать мы тоже не можем — эта реакция пережила естественный отбор и закрепилась в популяции людей. Мы же не в состоянии удержаться от сладкого, хотя знаем, что это вредно и приводит к набору лишнего веса. Слишком сильно желание удовольствия — это награда мозгу, притупляющая на время чувство голода, которое испытывали наши далекие предки в саваннах Африки.

В мозге есть место для эмоций

Зависть возникает, когда человек лишен какого-то желаемого качества, того, что есть у другого. Это отрицательная эмоция, способная повлечь деструктивное поведение. Недаром в христианстве зависть отнесена к числу семи смертных грехов.

Аристотель, посвятивший зависти трактат, сравнил ее с болью. Кстати, в наши дни исследователи обнаружили отделы мозга, активизирующиеся в ответ на эту эмоцию. Оказалось, что они же отвечают за боль, голод и сексуальное удовлетворение.

В опытах на макаках ученые из Японии показали, что отделы мозга, задействованные в системе вознаграждения (той самой, которая поощряет любовь к сладкому и сексуальным удовольствиям), связаны с медиальной префронтальной корой, участвующей в принятии решений, памяти, а также в обработке восприятия лиц, голосов, жестов других людей. Это важное подтверждение того, что зависть — социальное чувство.

Зависть начинается с того, что человек сравнивает себя с другими. А что есть у них? Человеку небезразлично, чем владеют окружающие его соплеменники, что они умеют, кто какие блага приобретает. Сравнение с другими дает основу для вывода о собственном социальном статусе, способностях, значимости в обществе.

Ученые предполагают, что необходимость сравнивать себя с другими коренится в природе любого сообщества. Там неизбежно возникает конкуренция за еду, средства к существованию, поэтому вводятся правила их распределения.

Соревнование членов сообщества напрямую влияет на доступ к благам и таким образом активно направляет эволюцию. А чтобы эффективно конкурировать, нужно сначала сравнить и понять, кто чем располагает. Отсюда исходит и идея справедливости.

Молодо — зелено

Самая завистливая категория — молодежь. С возрастом острота этой эмоции снижается. Такой вывод сделали ученые из США, опросив несколько сотен человек. Три четверти респондентов хоть раз испытали зависть за последний год.

Чаще всего эта эмоция направлена на ровесников или тех, кто чуть старше или младше. Причем объектом зависти обычно становится представитель того же пола и — что характерно — близкий друг или родственник. Люди реагируют на благосостояние, род занятий, успехи в любви.

Ученые из Голландии и Германии выяснили, что в соцсетях больше всего завидуют нематериальным благам, таким как путешествия, удовольствия.

Настоящее чувство

Нильс ван де Вен, психолог из Университета Тилбурга (Нидерланды), полагает, что у зависти есть две ипостаси. Одна — мягкая, когда человек переживает, что у другого есть нечто, чего и ему хочется, но это переживание граничит с восхищением. Ее сопровождает позитивная мотивация — желание стать лучше, постараться достичь сходного результата или даже превзойти его.

Вторая ипостась — жесткая, когда к стремлению обладать добавляется желание отнять, причинить неприятности объекту зависти. Отсюда один шаг до злорадства — радости от того, что человек, которому завидуешь, испытывает несчастье. Некоторые исследователи считают, что только это и есть настоящая зависть (злокачественная). Однако ван де Вен доказывает: обе ипостаси объединяет возникновение мотивации к улучшению.

Между тем зависть отнюдь не безобидное чувство. В рабочем коллективе психологи оценивают ее негативно. Считается, что зависть контрпродуктивна, ведет к враждебности, агрессии по отношению к коллегам.

Люди с заниженной самооценкой испытывают более негативный комплекс эмоций в связи с завистью — вплоть до страха, у них зависть может вызвать депрессию. Счастливые, довольные жизнью люди в состоянии контролировать зависть, подавлять неприятные чувства.