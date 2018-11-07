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Смертный грех или преимущество? У зависти нашли эволюционные корни

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© Depositphotos / photography33Завистливый взглядЗавистливый взгляд
© Depositphotos / photography33
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые считают зависть результатом эволюции: это чувство помогало нашим предкам выжить, превращая их в социальных существ. Зависть — естественная эмоциональная реакция, закрепившаяся в человеческой популяции и способствующая самосовершенствованию, однако она способна сильно испортить настроение, а иногда вызывает депрессию или даже толкает на агрессивные поступки. Кому и почему люди завидуют — в материале РИА Новости.

Девушка
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Кому стоит завидовать

Далай-лама, наверное, — самый счастливый человек на планете. А актер Брэд Питт снимается в кино с очень красивыми женщинами. Кому из них вы позавидуете? Большинство опрошенных выбирают второй вариант, пишут исследователи из США и Великобритании в статье, посвященной проблеме зависти.

Возьмем более близкий пример. Сосед купил дорогую машину. В то же время вы посмотрели фильм о том, как живет королевская семья в Великобритании. С большой долей вероятности вы позавидуете соседу, потому что он — рядом, близок вам по социальному статусу и материальному положению, скорее всего, ровесник. В конце концов, его новая машина стоит под вашими окнами, а королева Елизавета с семьей — это что-то из области легенд.

Счастье, несметные богатства — слишком абстрактные категории, полагают ученые, чтобы реально возбуждать такое непростое переживание, как зависть. У нас в голове есть определенная система, с которой мы подходим к оценке окружающих. Только совершенно конкретные факторы, связанные с личным опытом, заставляют нас испытать сильные чувства. Проще говоря, кому и по какому поводу завидовать, предопределено эволюционными причинами.

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Совсем не завидовать мы тоже не можем — эта реакция пережила естественный отбор и закрепилась в популяции людей. Мы же не в состоянии удержаться от сладкого, хотя знаем, что это вредно и приводит к набору лишнего веса. Слишком сильно желание удовольствия — это награда мозгу, притупляющая на время чувство голода, которое испытывали наши далекие предки в саваннах Африки.

В мозге есть место для эмоций

Зависть возникает, когда человек лишен какого-то желаемого качества, того, что есть у другого. Это отрицательная эмоция, способная повлечь деструктивное поведение. Недаром в христианстве зависть отнесена к числу семи смертных грехов. 

Аристотель, посвятивший зависти трактат, сравнил ее с болью. Кстати, в наши дни исследователи обнаружили отделы мозга, активизирующиеся в ответ на эту эмоцию. Оказалось, что они же отвечают за боль, голод и сексуальное удовлетворение.

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© РИА Новости / Ольга Липич
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В опытах на макаках ученые из Японии показали, что отделы мозга, задействованные в системе вознаграждения (той самой, которая поощряет любовь к сладкому и сексуальным удовольствиям), связаны с медиальной префронтальной корой, участвующей в принятии решений, памяти, а также в обработке восприятия лиц, голосов, жестов других людей. Это важное подтверждение того, что зависть — социальное чувство.

Зависть начинается с того, что человек сравнивает себя с другими. А что есть у них? Человеку небезразлично, чем владеют окружающие его соплеменники, что они умеют, кто какие блага приобретает. Сравнение с другими дает основу для вывода о собственном социальном статусе, способностях, значимости в обществе.

Ученые предполагают, что необходимость сравнивать себя с другими коренится в природе любого сообщества. Там неизбежно возникает конкуренция за еду, средства к существованию, поэтому вводятся правила их распределения.

Соревнование членов сообщества напрямую влияет на доступ к благам и таким образом активно направляет эволюцию. А чтобы эффективно конкурировать, нужно сначала сравнить и понять, кто чем располагает. Отсюда исходит и идея справедливости.

Скульптура неандертальца
© AFP 2018 / Pierre Andrieu
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Молодо — зелено

Самая завистливая категория — молодежь. С возрастом острота этой эмоции снижается. Такой вывод сделали ученые из США, опросив несколько сотен человек. Три четверти респондентов хоть раз испытали зависть за последний год. 

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Чаще всего эта эмоция направлена на ровесников или тех, кто чуть старше или младше. Причем объектом зависти обычно становится представитель того же пола и — что характерно — близкий друг или родственник. Люди реагируют на благосостояние, род занятий, успехи в любви.

Ученые из Голландии и Германии выяснили, что в соцсетях больше всего завидуют нематериальным благам, таким как путешествия, удовольствия.

Настоящее чувство

Нильс ван де Вен, психолог из Университета Тилбурга (Нидерланды), полагает, что у зависти есть две ипостаси. Одна — мягкая, когда человек переживает, что у другого есть нечто, чего и ему хочется, но это переживание граничит с восхищением. Ее сопровождает позитивная мотивация — желание стать лучше, постараться достичь сходного результата или даже превзойти его.

Отражение страницы социальной сети Фейсбук в глазу
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вторая ипостась — жесткая, когда к стремлению обладать добавляется желание отнять, причинить неприятности объекту зависти. Отсюда один шаг до злорадства — радости от того, что человек, которому завидуешь, испытывает несчастье. Некоторые исследователи считают, что только это и есть настоящая зависть (злокачественная). Однако ван де Вен доказывает: обе ипостаси объединяет возникновение мотивации к улучшению.

Между тем зависть отнюдь не безобидное чувство. В рабочем коллективе психологи оценивают ее негативно. Считается, что зависть контрпродуктивна, ведет к враждебности, агрессии по отношению к коллегам.

Люди с заниженной самооценкой испытывают более негативный комплекс эмоций в связи с завистью — вплоть до страха, у них зависть может вызвать депрессию. Счастливые, довольные жизнью люди в состоянии контролировать зависть, подавлять неприятные чувства.

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