Ученые выяснили, как сильно гены влияют на долголетие людей

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Самое большое генеалогическое древо в мире, включающее в себя почти полмиллиарда людей, указало на неожиданно слабое влияние генетики на продолжительность жизни человека. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Genetics.

"Генетика может стать ключом к избавлению человечества от старения, однако это возможно только в том случае, если гены долголетия действительно сильно влияют на продолжительность жизни. Если же это не так, то подобное открытие поможет нам переключиться на другие, более важные факторы", — заявил Грэм Руби (Graham Ruby), генетик из стартапа Calico Life Sciences в Сан-Франциско (США).

В последние годы в глобальной сети появилось множество порталов, посвященных генеалогии, чьи пользователи постоянно обмениваются семейными генеалогическими архивами для поиска новых родственников и расширения познаний о своих предках. Аналогичные исследования проводят различные генетические стартапы, собирающие не архивы, а ДНК своих клиентов.

Недавно этими данными начали интересоваться генетики, использующие эти сети родственных связей для оценки наследуемости различных сложных черт человека, на которые одновременно сильно влияют и гены, и среда обитания. К их числу относится рост, уровень IQ, склонность к риску и многие другие вещи, не имеющие однозначной генетической подоплеки.

Руби и его коллеги использовали один из подобных массивов данных, собранных проектом Ancestry, для проверки того, действительно ли существуют семьи людей-долгожителей, передающих "гены долголетия" из поколения в поколение.

Для этого ученые проанализировали наборы мелких мутаций в геномах 54 миллионов пользователей этого сайта, и сопоставили их с тем, как долго жили их прямые и далекие родственники. Объединив все эти данные, ученые получили пока самое крупное "генеалогическое древо" на Земле, включающее в себя примерно 400 миллионов людей, как ныне живущих, так нескольких поколений их предков.

Анализируя эти данные, Руби и его коллеги обратили внимание на интересную закономерность – типичная продолжительность жизни супругов была необычно близкой друг к другу. В среднем, супруги гораздо чаще жили примерно равное число лет, чем просто близкие родственники и даже братья и сестры.

Как шутит ученый, возникало впечатление, что будущие половинки выбирали друг друга по тому, как долго они жили. Этого, конечно же, в реальности не происходило. Подобное совпадение просто означает, что продолжительность их жизни зависела от "общих" социальных факторов, влияющих на длину жизни и того, и другого супруга. Одним из них, к примеру, выступает уровень доходов, а генетика играла в этом случае минимальную роль.

Аналогичные тенденции, по словам генетиков, наблюдались и среди двух других типов членов семьи – шуринов, зятьев, свояков, деверей и прочих людей, не имеющих прямой генетической связи с одним из супругов. Этот феномен, как отмечает Руби, раньше не учитывался при изучении влияния генов на долголетие, из-за чего их вклад в продолжительность жизни сильно переоценивался.

В прошлом, как считали ученые, различия в структуре генов объясняли примерно 15-30% вариативности в продолжительности жизни. В реальности этот показатель в разы ниже и составляет около 7%, что говорит о доминировании диеты, достатка, уровня стресса и прочих социальных факторов в том, как долго живет человек.

Дальнейший анализ этого древа, как надеются Руби и его коллеги, поможет им найти гены, отвечающие за этот небольшой, но значимый вклад в долголетие человека.



