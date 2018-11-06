Ученые выяснили, как чистота речи влияет на память

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Исследователи из университета Техаса в Остине и лингвисты лаборатории UTsoundLab выяснили, почему информация из одного разговора может запомниться надолго, а другая — совершенно вылететь из головы, сообщает портал Science Daily.

Ученые предположили, что на запоминаемость материала влияет скорость и чистота речи. Для того, чтобы проверить эту гипотезу, исследователи привлекли 60 человек, владеющих английским (половина из них — носители языка). Участникам опыта прочитали 72 предложения (шесть блоков по 12 предложений) двумя способами — "чистой речью" с медленным темпом, четким произношением и "разговорной речью", более быстрой и не столь акцентированной, как в первом случае. После этого предложения нужно было воспроизвести по памяти.

Эксперимент показал, что как иностранцы, так и носители языка лучше запоминали содержание предложений, произнесенных фонетически "чисто" и медленно. Ученые объяснили это так: если человек говорит слишком быстро или недостаточно четко артикулирует свои мысли, слушающему приходится тратить больше "интеллектуальных ресурсов", чтобы "расшифровать" сказанное. Следовательно, чем больше сил мозг тратит на понимание, тем меньше ресурсов остается для запоминания материала.

Результаты исследования будут представлены на встрече членов Американского акустического общества.