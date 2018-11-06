"Роскосмос" может установить камеры наблюдения на российском сегменте МКС

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" рассматривает возможность установки на российском сегменте Международной космической станции камер для отслеживания передвижений космонавтов и астронавтов, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе госкорпорации.

"Такой проект готовится", — ответили в пресс-службе на соответствующий вопрос.

На российском сегменте МКС сейчас камер нет. Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что "Роскосмос" запросил у НАСА записи с американских камер в рамках расследования причин появления отверстия в корабле "Союз МС-09". Официального подтверждения, что НАСА согласились ее предоставить, не было.

Тридцатого августа системы МКС зафиксировали утечку воздуха, а экипаж обнаружил в обшивке корабля "Союз МС-09" (пристыковался к станции 8 июня) отверстие. Вечером того же дня по совету центра управления полетами российские космонавты залили отверстие герметиком.

Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации "Энергия" (производитель космического корабля) исключила версию производственного брака. Расследованием занялась комиссия Роскосмоса. Изначально планировалось, что она завершит свою работу в середине ноября, после выхода российских космонавтов в открытый космос для осмотра "дыры".

Однако во время запуска очередного экипажа к МКС, 11 октября, произошла авария ракеты "Союз-ФГ". Экипаж корабля "Союз МС-10" — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг — благополучно вернулись на Землю, но выход пришлось перенести. Теперь ожидается, что он состоится 10-11 декабря.