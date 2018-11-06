Оператор пуска "Протонов" перейдет от Центра Хруничева к "Роскосмосу"

Ракеты-носители Протон-М в цехе центра им. М. В. Хруничева. Архивное фото

Ракеты-носители Протон-М в цехе центра им. М. В. Хруничева. Архивное фото

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Компания-коммерческий оператор пусков ракет "Протон" и "Рокот" International Lauch Services (ILS), перестанет быть дочкой Центра имени Хруничева (производитель ракет) и будет подчинена непосредственно "Роскосмосу", заявил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Есть своя дочерняя компания ILS, которая раньше была оператором на рынке космических пусков "Протонов" и "Рокотов". Она была дочкой Центра Хруничева. Сейчас мы эту фирму забираем, она будет дочерью самого Роскосмоса", — сказал Рогозин.

Он отметил, что намеревается посетить штаб-квартиру ILS в Вашингтоне в ходе своей предстоящей поездки в США. Кроме этого, Рогозин собрался встретиться с потенциальными заказчиками и рассказать им про возможности новой российской ракеты тяжелого класса "Ангара".

"Я хочу посетить штаб-квартиру в Вашингтоне, встретиться с заказчиками со всеми потенциальными, рассказать им про средства выведения, в том числе про Ангару, её возможности. Чтобы оператор помог нам вернуться на рынок космических запусков", — добавил Рогозин.