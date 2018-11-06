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Ученые заподозрили, что "межзвездный астероид" является кораблем пришельцев

(обновлено: 04:51 06.11.2018)
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CC BY-SA 4.0 / ESO/M. Kornmesser / Художник изобразил первый межзвездный астероид Оумуамуа. Архивное фотоХудожник изобразил первый межзвездный астероид Оумуамуа. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / ESO/M. Kornmesser /
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Межзвездный астероид Оумуамуа может быть частью инопланетной исследовательской миссии из-за своей схожести со световым зондом, такое предположение сделали ученые Шмуэль Бяли и Абрахам Леб из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, соответствующий пресс-релиз был опубликован на портале библиотеки Корнеллского университета.

Астероид над Землей
© Fotolia / 3000ad
Астрономы нашли потенциальную родину первого "межзвездного астероида"
Как отмечают астрофизики, после того, как загадочный астероид покинул пределы Солнечной системы, он ускорился, а не замедлился, как это должно было произойти. При этом ученые отвергли вывод о том, что это могло случиться из-за выброса газа изнутри космического тела, так как такое явление присуще кометам, которой Оумуамуа не является.

При этом ускорение из-за выброса газа вызвало бы эффект вращения астероида, чего при наблюдении за ним также не наблюдалось, указали Бяли и Леб.

Ученые пришли к выводу, что загадочный объект мог быть приведен в движение под давлением солнечного излучения. Такой источник энергии позволил бы, например, инопланетному зонду путешествовать по Галактике, не нуждаясь ни в чем, кроме солнечного света, необходимого для подпитки, считают ученые.

Допуская вероятность того, что объект может быть естественного происхождения, так как он не излучает никаких радиосигналов, которые можно обнаружить доступными человечеству средствами, Бяли и Леб все же предполагают, что астероид может оказаться недействующим солнечным парусом, который является частью древнего космического корабля.

Красный карлик Звезда Шольца
© Michael Osadciw/University of Rochester
Ученые нашли первые следы звезды, пролетевшей через Солнечную систему
Таким образом, астрофизики всерьез допускают вероятность того, что Оумуамуа может быть специально построенным инопланетянами искусственным объектом.

Расчеты специалистов также демонстрируют, что астероид имеет идеальные пропорции, чтобы выдерживать столкновения с космической пылью и не иметь при этом избыточную массу, которая помешала бы межгалактическим полетам.

Такая конструкция во многом схожа с проектами космических кораблей с использованием светового паруса, разработанным по программам Starshot и IKAROS, заключили астрофизики.

Оумуамуа — первый обнаруженный межзвёздный объект, пролетающий через Солнечную систему. Он был открыт на чрезвычайно высокой гиперболической орбите Робертом Уэриком 19 октября 2017 года.

Так художник представил, как крупная комета летит к белому карлику
© Фото : NASA, ESA, and Z. Levy (STScI)
Ученые выяснили, почему первый межзвездный астероид похож на сигару
Ввиду неоднозначности классификации и крайней необычности орбиты, вытянутости и ускорения объекта, Стивен Хокинг и некоторые другие аналитики и эксперты в свое время не исключали инопланетного происхождения объекта.

Солнечный парус (также называемый световым парусом или фотонным парусом) — устройство, использующее давление солнечного света или лазера на зеркальную поверхность для приведения в движение космического аппарата.

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