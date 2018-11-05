В "Роскосмосе" рассказали о подготовке "Союза" к запуску 16 ноября

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Расчеты, готовящие к запуску 16 ноября ракету "Союз-ФГ" на Байконуре, работают, несмотря на праздничные и выходные дни, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Роскосмоса.

"Союз-ФГ" выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-10". Это будет первый старт к МКС после аварии 11 октября. "Да, работы выполняются и в праздники", — сказал представитель "Роскосмоса".

Ранее аварийная комиссия установила, что несрабатывание одного из датчиков привело к аварии при запуске ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблём "Союз МС-10" 11 октября. Комиссия поручила разобрать и перепроверить собранные на Байконуре и космодроме Куру две ракеты семейства "Союз".

Источник в ракетно-космической отрасли сообщал РИА Новости, что, несмотря на отсутствие повреждений датчиков боковых блоков уже собранной ракеты, их решили заменить на четыре новых, специально доставленных с завода.