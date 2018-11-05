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Ученые назвали идеальное время для того, чтобы бросить курить

(обновлено: 13:02 05.11.2018)
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© Depositphotos / londondepositСигарета в пепельницеСигарета в пепельнице
© Depositphotos / londondeposit
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Медики рекомендуют бросать курить не позже, чем в 40-45 лет, так как сердечно-сосудистая система приходит в порядок лишь примерно через 15 лет после отказа от табака. Об этом рассказали ученые, выступавшие на встрече Американской ассоциации сердца в Далласе.

Научное исследование. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Аминев
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"Мы показали, что уже через пять лет после того, как вы бросите курить, ваше здоровье заметно улучшится. Риск заполучить инфаркт, инсульт и другие проблемы с сердцем упадут примерно на 38%. С другой стороны, наше исследование показывает, что эти шансы остаются выше нормы на протяжении как минимум 16 лет. Поэтому бросать курить надо прямо сейчас", — заявила Мередит Данкан (Meredith Duncan) из университета Вандербильта в Нэшвилле (США).

Курение и связанные с ним болезни являются одной из главных причин  преждевременной смерти сегодня на Земле. По статистике CDC, каждый год в мире от табака и вторичного курения умирает примерно по 6 миллионов человек, и каждые два из трех курильщиков обычно умирают по причинам, связанных со злоупотреблением табаком.

В последние годы медики находят все больше свидетельств того, что негативное влияние табака и никотина не ограничивается одними лишь легкими. В частности, год назад биологи выяснили, что табачный дым ускоряет старение всех органов тела, бесповоротно меняет структуру стенок сосудов, делая их более ломкими, а также способствует развитию глухоты. 

Курение
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Данкан и ее коллеги провели первое долгосрочное исследование того, как отказ от сигарет и прочих источников никотина влияет на здоровье бывших курильщиков и их шансы на скоропостижную кончину.

В этом исследовании участвовало почти девять тысяч молодых людей, чей возраст на момент начала наблюдений составлял всего 27 лет. Все добровольцы не страдали от хронических болезней  сердца и сосудов, туберкулеза и прочих проблем с легкими, и в целом находились в хорошей физической и психологической форме.

Как показали последующие 16 лет наблюдений, молодость и крепкое здоровье не были гарантией защиты от самых тяжелых последствий курения. К примеру, подавляющее большинство инфарктов и инсультов – около 70% — произошло среди бывших и текущих курильщиков, употреблявших примерно пачку сигарет в день на протяжении 20 лет. 

Шимпанзе прикуривает сигарету в зоопарке Пхеньяна, Северная Корея
© AP Photo / Wong Maye-E
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В целом, чем больше курили участники наблюдений, тем чаще у них развивались проблемы с работой легких и сердечно-сосудистой системы. Отказ от табака изначально очень сильно влиял на их здоровье, однако со временем скорость возвращения всех показателей в норму заметно падала.

Даже через 16 лет, как отмечают медики, исчезали далеко не все негативные эффекты от употребления табака. Это говорит о том, что курильщикам, если они решились на такой шаг, стоит как можно быстрее отказываться от сигарет для максимального продления жизни.

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