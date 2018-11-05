ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Осторожно, убьет. Когда мобильный телефон опасен для здоровья

166117
© Depositphotos / coffeekaiВзрыв смартфонаВзрыв смартфона
© Depositphotos / coffeekai
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Мобильные телефоны иногда бьют током и даже взрываются. Люди получают электротравмы, есть и случаи с летальным исходом. Причина большинства инцидентов — в нарушении элементарной техники безопасности. 

Автомобили скорой помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Под Рязанью в кармане у школьника загорелся мобильный телефон

Страдает сердечная мышца

Когда лежишь в ванной, порой возникает соблазн взять в руки мобильный телефон и поболтать с кем-нибудь, чтобы скоротать время, или просто почитать интересный текст, пообщаться в соцсетях. Почему бы одновременно не поставить аппарат на подзарядку? Делать этого категорически нельзя. Заряжающийся от обычной розетки телефон — источник большой опасности.

Телефон может упасть в воду, аккумулятор намокнет — и вас ударит током. Или, допустим, человек держит неисправный телефон или зарядное устройство с оголенными проводами и при этом стоит в воде, касается ее. В таких случаях не миновать электротравмы.

"Ток течет по телу, выступающему в роли проводника. При этом электрическая цепь должна быть замкнута, то есть человек должен иметь контакт и с фазой, и с "землей", например, через воду, водопроводные трубы, — объясняет заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Алексей Умрюхин.

Слив
© Fotolia / Jeka84
Житель Иркутска погиб, уронив в ванну мобильный телефон

По словам специалиста, ток оказывает на тело системное действие и локальное в месте приложения. Электрический ток способен нарушить, в первую очередь на работу мышц, сердца, нервных клеток. Ток течет через туловище, если точками приложения служат обе руки, рука и нога. В этом случае он оказывает действие на сердце. Именно это становится причиной трагедий в ванной от электроприборов. 

"Проходящий ток нарушает нормальную ритмическую активность мышечных клеток сердца. Это вызывает сбой ритмических сокращений сердца, необходимых для перекачивания крови и снабжения кровью органов. При этом для жизни представляет угрозу, в первую очередь, нарушение работы головного мозга", — констатирует ученый.

В одной из статей российских судмедэкспертов, опубликованной в 2015 году, описан трагический случай гибели женщины. Родственники обнаружили ее лежащей на спине в ванной с водой, вызвали медиков. На теле погибшей были видны термические ожоги. Вскрытие показало признаки быстрой смерти, в том числе резкое венозное полнокровие внутренних органов, точечные кровоизлияния в слизистые. Клетки сердечной мышцы набухли, местами были повреждены. Через сердце прошел электрический ток, женщина умерла от остановки сердца, констатировали эксперты.

"Соблюдение техники безопасности необходимо при использовании современных устройств, потребляющих электрическую энергию независимо от ее природы и технических параметров. Игнорирование этих требований и "прописных истин" приводит к разнообразным и нелепым несчастным случаям в судебно-медицинской практике, в том числе с наступлением летальных исходов", — пишут авторы статьи.

© Depositphotos / weerapatВ большинстве случаев возгорание мобильных телефонов происходит, когда они подключены к электросети
© Depositphotos / weerapat
В большинстве случаев возгорание мобильных телефонов происходит, когда они подключены к электросети

Взрыв, ожог

К счастью, электротравмы при обращении со смартфонами случаются нечасто. Но иногда мобильные телефоны взрываются. В научной литературе есть сведения о таких инцидентах.

Аккумулятор смартфона Samsung. Архивное фото
© Flickr / Kārlis Dambrāns
В Омске девочка получила ожоги от взорвавшегося телефона Samsung

Об одном из них сообщили непальские врачи в 2016 году. Молодой человек слушал в наушниках музыку с заряжающегося телефона. Внезапно произошел взрыв, в результате которого юноша получил ожог левого уха и руки. Его доставили в госпиталь с жалобами на потерю слуха — правда, потом слух быстро вернулся.

К гораздо более тяжелым последствиям привел взрыв мобильного телефона у девушки в Турции в 2015 году: два процента ожогов кожи. Тяжелые травмы бедра и руки получила 39-летняя гражданка Нидерландов, ей пришлось пережить операцию по пересадке участков кожи. Самый странный случай произошел в Уэльсе: механик менял бензобак у автомобиля и, когда у него зазвонил мобильный телефон, произошел взрыв.

Комментировать
РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
dejavu_2001
Как можно получить ожог уха от телефона, если слушаешь музыку в наушниках?
И ничего странного про взрыв пустого бензобака, недаром на заправках висят табличке запрещающие пользование мобильным.
08:45
05.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена