Осторожно, убьет. Когда мобильный телефон опасен для здоровья

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Мобильные телефоны иногда бьют током и даже взрываются. Люди получают электротравмы, есть и случаи с летальным исходом. Причина большинства инцидентов — в нарушении элементарной техники безопасности.

Страдает сердечная мышца

Когда лежишь в ванной, порой возникает соблазн взять в руки мобильный телефон и поболтать с кем-нибудь, чтобы скоротать время, или просто почитать интересный текст, пообщаться в соцсетях. Почему бы одновременно не поставить аппарат на подзарядку? Делать этого категорически нельзя. Заряжающийся от обычной розетки телефон — источник большой опасности.

Телефон может упасть в воду, аккумулятор намокнет — и вас ударит током. Или, допустим, человек держит неисправный телефон или зарядное устройство с оголенными проводами и при этом стоит в воде, касается ее. В таких случаях не миновать электротравмы.

"Ток течет по телу, выступающему в роли проводника. При этом электрическая цепь должна быть замкнута, то есть человек должен иметь контакт и с фазой, и с "землей", например, через воду, водопроводные трубы, — объясняет заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Алексей Умрюхин.

По словам специалиста, ток оказывает на тело системное действие и локальное в месте приложения. Электрический ток способен нарушить, в первую очередь на работу мышц, сердца, нервных клеток. Ток течет через туловище, если точками приложения служат обе руки, рука и нога. В этом случае он оказывает действие на сердце. Именно это становится причиной трагедий в ванной от электроприборов.

"Проходящий ток нарушает нормальную ритмическую активность мышечных клеток сердца. Это вызывает сбой ритмических сокращений сердца, необходимых для перекачивания крови и снабжения кровью органов. При этом для жизни представляет угрозу, в первую очередь, нарушение работы головного мозга", — констатирует ученый.

В одной из статей российских судмедэкспертов, опубликованной в 2015 году, описан трагический случай гибели женщины. Родственники обнаружили ее лежащей на спине в ванной с водой, вызвали медиков. На теле погибшей были видны термические ожоги. Вскрытие показало признаки быстрой смерти, в том числе резкое венозное полнокровие внутренних органов, точечные кровоизлияния в слизистые. Клетки сердечной мышцы набухли, местами были повреждены. Через сердце прошел электрический ток, женщина умерла от остановки сердца, констатировали эксперты.

"Соблюдение техники безопасности необходимо при использовании современных устройств, потребляющих электрическую энергию независимо от ее природы и технических параметров. Игнорирование этих требований и "прописных истин" приводит к разнообразным и нелепым несчастным случаям в судебно-медицинской практике, в том числе с наступлением летальных исходов", — пишут авторы статьи.

© Depositphotos / weerapat В большинстве случаев возгорание мобильных телефонов происходит, когда они подключены к электросети © Depositphotos / weerapat В большинстве случаев возгорание мобильных телефонов происходит, когда они подключены к электросети

Взрыв, ожог

К счастью, электротравмы при обращении со смартфонами случаются нечасто. Но иногда мобильные телефоны взрываются. В научной литературе есть сведения о таких инцидентах.

Об одном из них сообщили непальские врачи в 2016 году. Молодой человек слушал в наушниках музыку с заряжающегося телефона. Внезапно произошел взрыв, в результате которого юноша получил ожог левого уха и руки. Его доставили в госпиталь с жалобами на потерю слуха — правда, потом слух быстро вернулся.

К гораздо более тяжелым последствиям привел взрыв мобильного телефона у девушки в Турции в 2015 году: два процента ожогов кожи. Тяжелые травмы бедра и руки получила 39-летняя гражданка Нидерландов, ей пришлось пережить операцию по пересадке участков кожи. Самый странный случай произошел в Уэльсе: механик менял бензобак у автомобиля и, когда у него зазвонил мобильный телефон, произошел взрыв.