Три спутника ГЛОНАСС вышли за гарантийный срок эксплуатации

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Три космических аппарата системы ГЛОНАСС вышли за гарантийный срок эксплуатации, за пределами срока теперь работают 16 спутников.

Согласно данным сайта Информационно-аналитического центра ГЛОНАСС, 4 октября семилетний гарантийный срок завершился у трёх спутников "Глонасс-М", запущенных в 2011 году. По данным Центра, они продолжают эксплуатироваться.

Таким образом, в настоящее время за пределами гарантийного срока существования работает 16 спутников российской навигационной системы.

В настоящее время в орбитальной группировке ГЛОНАСС насчитывается 27 космических аппаратов, из которых работает 24. Еще один спутник выведен на техобслуживание, один – проходит летные испытания, один, запущенный 3 ноября, находится на этапе ввода в систему.