"Союз-2" со спутником "Глонасс-М" стартовал с космодрома "Плесецк"

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ракета "Союз-2" с навигационным спутником "Глонасс-М" стартовала с космодрома "Плесецк", сообщили журналистам в Минобороны России.

"В субботу 3 ноября в 23:17 мск с пусковой установки №4 площадки №43 государственного испытательного космодрома "Плесецк" (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М", — сообщили в ведомстве.

Все предстартовые операции и старт носителя прошли в штатном режиме.

"Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя", — отметили в Минобороны.

Общее руководством пуском осуществлял командующий космическими войсками — замглавкома ВКС Александр Головко.

Это четвертый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома "Плесецк" в 2018 году. Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме "Плесецк" 8 ноября 2004 года. За прошедшие 14 лет с северного космодрома проведены 36 пусков ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в, включая состоявшийся в субботу запуск.

Ракета "Союз-2" пришла на смену носителям "Союз-У", эксплуатация которых проводилась на космодроме "Плесецк" с 1973 года по 2012 год. За этот период с "Плесецка" было проведено 435 пусков "Союзов-У", в ходе которых на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.