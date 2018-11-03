"Союз-2" со спутником "Глонасс-М" стартовал с космодрома "Плесецк"

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ракета "Союз-2" с навигационным спутником "Глонасс-М" стартовала с космодрома "Плесецк", сообщили журналистам в Минобороны России.
"В субботу 3 ноября в 23:17 мск с пусковой установки №4 площадки №43 государственного испытательного космодрома "Плесецк" (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М", — сообщили в ведомстве.
Все предстартовые операции и старт носителя прошли в штатном режиме.
Общее руководством пуском осуществлял командующий космическими войсками — замглавкома ВКС Александр Головко.
Ракета "Союз-2" пришла на смену носителям "Союз-У", эксплуатация которых проводилась на космодроме "Плесецк" с 1973 года по 2012 год. За этот период с "Плесецка" было проведено 435 пусков "Союзов-У", в ходе которых на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.