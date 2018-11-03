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Ученый рассказал, как изменится жизнь россиян из-за глобального потепления

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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГорожане спасаются от жары в фонтане. Архивное фотоГорожане спасаются от жары в фонтане. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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НОВОСИБИРСК, 3 ноя – РИА Новости. Глобальное потепление, которое продлится как минимум до конца XXI века, принесет россиянам немало новых забот: южные регионы могут страдать от засухи, более северные станут плодороднее, а полярным городам придется укреплять дома, сообщил РИА Новости замдиректора по науке Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН Дмитрий Дроздов.

Согласно последним прогнозам и оценкам климатологов, глобальное потепление климата на Земле продолжится, что приведет к уменьшению площади морского льда в Арктике и таянию многолетней мерзлоты на большей части севера Европейской части России. В целом к концу XXI века практически на 50% площади современной криолитозоны многолетняя мерзлота оттает с поверхности, и ее верхняя граница опустится на некоторую глубину.

Не катастрофично

"Такие процессы, как сейчас, идут тысячи лет. То легкое похолодание, то потепление на несколько градусов. Земля, как биологическая система, к этому приспособилась. Ландшафты в одной и той же точке то становятся более северными на вид, то более южными, а катастрофических изменений не происходит", — рассказал Дроздов.

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© AP Photo / Santa Barbara County Fire Department/ Mike Eliaso
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Ученый отметил, что такие температурные условия на Земле существуют почти 2 миллиарда лет – это больше, чем треть возраста Земли, и если бы изменения были сильнее, то все живое – либо сгорело, либо замерзло. Он считает, что как бы человек ни "старался", причин думать, что в ближайшие 100 лет изменения станут катастрофичными, нет.

"Если потепление к 2100 году произойдет на три градуса, то, соответственно, грунт прогреется раза в два меньше – примерно на 1,5 градуса. Немного сдвинутся ландшафтные границы на север в нашем полушарии. Предположим, темпы потепления будут такие же как сейчас, примерно на километр в год. То есть до конца века ландшафты сдвинутся еще на 80 километров. Если от экватора до полюса 10 тысяч километров, то от этого расстояния привычные ландшафты сдвинутся в общей сложности на 100-200 километров", — сказал ученый.

Знак Голливуда
© Cheryl Anne Groff
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Он пояснил, что людям, живущим в зоне вечной мерзлоты, из-за ее ослабления придется реконструировать свои жилища, а в таких регионах как, например, Ставропольский или Краснодарский край станет чуть теплее и суше, а значит, для сельского хозяйства потребуется мощное орошение.

"Зато в благоприятное сельское хозяйство будут вовлечены менее южные районы типа Воронежской области, где станет чуть теплее. То же самое в Южной Сибири. А самые северные районы так и останутся в мерзлоте. Было, допустим, на Таймыре в среднем минус десять градусов, а будет минус семь градусов. Все равно будет та же самая мерзлота", — отметил Дроздов.

Граница мерзлоты

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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Самая непростая ситуация, по словам ученого, будет наблюдаться в переходной зоне вблизи северного полярного круга, где есть мерзлые и талые участки. В этой зоне влияние потепления будет самым заметным.

"Это такие города как Норильск, Новый Уренгой, Надым, Салехард… Они находятся на территориях, где происходит самое заметное влияние этого потепления. Температура грунта была, скажем, минус три градуса, а стала минус один. Прочность грунтов очень сильно зависит от температуры. За счет того, что при повышении температуры снижается прочность, несущая способность зданий снижается. То есть, если инженерные расчеты были сделаны исходя из того, что грунт был как скала, то тут эта скала станет мягче", — рассказал он.

Дроздов отметил, что в этой полосе несущая способность грунтов уже снизилась на 30% за последние 30-40 лет, в связи с чем дома, которые не были сделаны с большим запасом прочности, оказались перспективно в аварийном состоянии.

"В Норильске уже много таких зданий разобрали. Но виновата не природа, а нарушения при строительстве и эксплуатации зданий, которые были допущены в 1990-е годы. Но это инженерная проблема вполне решаема. Нужно только вывести проектируемые сооружение из этой зоны риска. Все это было известно еще в конце 1930-х годов, когда строили Норильск", — считает ученый.

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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В качестве наглядного примера отступления мерзлоты он привел Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, которое начали осваивать в 1970-е годы – тогда месторождение полностью располагалось на мерзлоте.

"За прошедшее с тех пор время температура повысилась на полтора-два градуса и где-то кровля мерзлоты опустилась на пять-семь метров, то есть мерзлота исчезла с поверхности. Но катастрофических изменений ландшафта не произошло. За 40 лет граница мерзлоты сместилась примерно на 40 километров на север. На открывшихся участках появился небольшой лес – лиственницы… Это как раз граница между сплошной мерзлотой и прерывистой, где чередуются талые и мерзлые участки. Граница мерзлоты сдвинулась на север, а ничего ужасного не произошло", — отметил Дроздов.

Надо готовиться

Мужчина во время жары
© AP Photo / Yorgos Karahalis
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Таким образом, ученый считает, что в связи с потеплением и постепенным сдвижением границы вечной мерзлоты на север, условия жизни на Земле изменятся, но не критично. По его словам, такое в истории планеты бывало не раз.

"Главное, с одной стороны, чтобы не было шапкозакидательства, что "так проживем", а, с другой стороны, не пугаться, что "все пропало". Надо объективно смотреть в будущее. Да, идет потепление, при нем такие-то регионы останутся мерзлыми и низкотемпературными, а где-то будет чуть потеплее и произойдет переход от мерзлоты к талым грунтам на поверхности. Соответственно, все должно строиться и эксплуатироваться с учетом этого", — подытожил Дроздов.

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