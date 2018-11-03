Рогозин прочитает лекцию в университете в США, в котором учился глава НАСА

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал РИА Новости, что планирует в ходе поездки в США прочитать лекцию в университете, в котором учился глава НАСА Джим Брайденстайн.

Ранее Брайденстайн прочитал лекцию в МГУ, который окончил Рогозин.

"Там будет выступление мое в университете, он (Брайденстайн — ред.) меня пригласил. Поскольку он выступал в моем университете, я буду выступать в его", — сказал Рогозин.

Также в ходе предстоящей поездки он планирует посетить производство компании Boeing, которая в том числе занимается созданием нового пилотируемого корабля Starliner.

"Дальше мы планируем посетить ряд предприятий, скорее всего, Boeing, посмотреть, как устроено производство. Я давно хотел", — отметил глава "Роскосмоса".

При этом Рогозин уточнил, что "визу еще не запрашивали".

Ранее Брайденстайн сообщал, что Рогозина могут временно вывести из-под санкций для того, чтобы он мог посетить США и обсудить с НАСА дальнейшее сотрудничество. В "Роскосмосе" РИА Новости сообщали, что никаких официальных документов пока не получали, но подтвердили, что главы агентств обсуждали возможность такой поездки.