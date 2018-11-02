Американские ученые открыли противоядие от ботокса

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Американские химики нашли вещество, нейтрализующее ботокс – самый смертоносный яд на Земле, один грамм которого может убить десятки миллионов людей. Описание этого антидота было представлено в журнале Applied and Environmental Microbiology.

"Каждый год в мире происходит всего две сотни случаев отравления ботоксом, однако каждый из них обходится экономике примерно в миллион раз дороже, чем эпидемии сальмонеллы или других микробов, обитающих в испорченной пище. По этой причине ботулизм пока остается самой "дорогой" формой пищевого отравления", — рассказывает Бал Сингх (Bal Singh) из Института передовых исследований в Дартмуте (США).

Ботулизм вызывается бактериями вида Clostridium botulinum, живущими в почве и обычно не контактирующими с человеком. Попадание колоний и тех, и других в кишечник человека вместе с пищей или водой приводит к тяжелому параличу нервной системы или появлению спазмов, которые в большинстве случаев заканчивается смертью.

Секреты работы ботокса достаточно давно привлекают и химиков, и косметологов. Первых интересуют то, как можно нейтрализовать это соединение, и как оно проникает в головной и спинной мозг, а вторых – возможность использования подобных ядов для разглаживания морщин.

Пока, как отмечают Сингх и его коллеги, ученые научились бороться только с самими клостридиями, попавшими в кишечник. Если токсин уже успел проникнуть в кровоток и вызвал паралич мускулов, остановить его фактически невозможно, так как противоядия до настоящего времени к нему не было.

Специалисты из Института передовых исследований открыли первое полноценное противоядие для ботокса, изучая свойства примерно трех сотен молекул, извлеченных из различных целебных растений и снадобий, используемых знахарями в Индии.

Комбинируя их с различными ядами и патогенами, ученые пытались понять, действительно ли они обладают какими-то полезными свойствами, или же их позитивное действие было обусловлено силой самовнушения.

Неожиданным образом выяснилось, что одно из таких снадобий, содержавшее в себе вещество нитрофенил псорален, могло взаимодействовать с ботоксом и нейтрализовать его даже после попадания в клетки мышц и нейроны мозга.

Аналоги этого антидота присутствуют в семенах петрушки, инжира, любистока и псоралеи, применяемой в традиционной индийской медицине для лечения кожных болезней. Лекарства на базе псоралена, как отмечает Сингх, уже получали одобрения от регулирующих органов в США, что ускорит клинические испытания первого противоядия от ботокса.



