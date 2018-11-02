Ученые рассказали о неожиданной пользе кофе

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ученые из Университета Томаса Джефферсона в Филадельфии выяснили, что кофе, насыщает клетки организма кислородом и помогает их восстановлению, сообщает портал Scientific Reports.

В результате исследования ученым удалось выяснить, что наиболее полезный кофе получается, если залить молотые зерна кипятком и употребить напиток в течении пяти-десяти минут. Таким образом удается достичь идеального уровня кислотности.

Насыщение крови антиоксидантами, витаминами и микроэлементами из кофейных зерен приводить к снижению воспаления тканей и укреплению сердечно сосудистой системы.

Ученые также отмечают, что набирающий популярность колд брю кофе уступает горячей варке с точки зрения полезности для организма.