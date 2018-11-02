"Роскосмос" назвал время запуска "Союза" с космодрома Куру

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-СТ", на которую, как ранее выяснила аварийная комиссия Роскосмоса, может распространяться проблема, которая привела к аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября, стартует ночью 7 ноября, сообщается на сайте Роскосмоса.
Пуск будет произведен с космодрома Куру в Южной Америке. Ракета "Союз-2" запустит метеорологический космический аппарат MetOp-C.
Официально дату старта 7 ноября ранее объявил глава аварийной комиссии Олег Скоробогатов. По его словам, ракета для этого запуска, как и ракета "Союз-ФГ" для пуска с Байконура 16 ноября, будет перебрана, чтобы исключить повторение аварии, случившейся 11 октября.