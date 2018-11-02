Страны СНГ договорились не фотографировать аварийную космическую технику

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Страны СНГ договорились не фотографировать обломки аварийной ракетной техники, следует из соглашения о совместной деятельности стран СНГ в области космонавтики.

"Представители импортирующей стороны не осуществляют фото- или видеосъемку каких-либо компонентов и/или обломков охраняемых изделий и технологий экспортирующей стороны и не применяют иные средства, которые могут быть использованы для раскрытия технических и технологических характеристик и параметров охраняемых изделий и технологий", — говорится в документе.

Это относится не только к технике, потерпевшей аварию в результате запуска, но и при транспортировке или хранении. Причем подразумевается, что права на съемку нет именно у страны, которая не производила космическую технику, а лишь допустила её нахождение на своей территории.

Распоряжение о соглашении от 30 октября выложено 2 ноября 2018 года на официальном портале правовой информации. Как отметили в "Роскосмосе", само соглашение также было подписано 2 ноября 2018 года в Астане (Казахстан).

"Достигнутые в соглашении договоренности позволят объединить интеллектуальные, научные и производственные ресурсы государств—участников в области проведения фундаментальных и прикладных космических исследований, создания и совместного использования национальных систем дистанционного зондирования Земли, космических систем связи и телерадиовещания, развития спутниковых навигационных технологий, а также использования результатов космической деятельности в различных отраслях экономики", — говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".