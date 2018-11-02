Проблема с центром Хруничева решается, заявил Песков

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. У Центра имени Хруничева, действительно, есть трудности, но проблема решается, при этом такие вопросы — не компетенция Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, заявил РИА Новости, что финансовая дыра Центра Хруничева, который производит тяжелые ракеты "Протон" и "Ангара", составляет 111 миллиардов рублей. Часть из этой суммы включает в себя долги по кредитам ряду банков. Он также отметил, что Роскосмос проведет до 2027 года 72 пуска ракет производства Центра Хруничева, что позволило договориться об отсрочке выплат по кредитам.

"Мы не изучаем финансовые дыры. Это, наверное, нужно в какие-то надзорные ведомства, то есть это не компетенция Кремля", — сказал Песков на вопрос о финансовых проблемах Роскосмоса.

"На Хруничеве, там же давно непростая ситуация, уже неоднократно были совещания на этот счет по оздоровлению этого предприятия. Это не новая ситуация, там, действительно, есть трудности, иногда такое случается, это очень сложное предприятие со сложным производственным циклом. Да, проблемы есть, но ими занимаются", — добавил он.