На базе РКК "Энергия" сформируют холдинг для создания сверхтяжелой ракеты

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. "Роскосмос" создаст на базе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" холдинг, основной задачей которого станет мобилизация промышленности для создания сверхтяжелой ракеты, заявил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал о том, что такой холдинг может появиться в России.

"На базе РКК "Энергия" будем формировать ракетно-космических холдинг. И "Центр Хруничева", и самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" будут встраиваться в единую вертикаль. Во главе – проектный офис. Сверхтяжелый класс. Соответственно это мобилизует всю работу. Это огромная гигантская работа", — сказал Рогозин.

При этом он отметил, что финансовая "дыра" РКК "Энергия" составляет 35 миллиардов рублей.

Указ президента России Владимира Путина о создании сверхтяжелой ракеты был подписан в начале 2018 года. Головным разработчиком комплекса назначена РКК "Энергия".

К концу 2019 года должно быть завершено эскизное проектирование комплекса, а первый старт ракеты назначен на 2028 год. Сверхтяжелую ракету планируется использовать для выполнения перспективных космических полетов, например, к Луне и Марсу.

Планируется, что первая ступень новой ракеты среднего класса "Союз-5" (которая тоже только разрабатывается в России) станет частью первой ступени сверхтяжелой ракеты. Сверхтяжелая ракета должна стартовать с нового российского космодрома Восточный в Амурской области.

При этом ранее Рогозин сообщал, что к разработке новой ракеты привлекут все конструкторские коллективы "Роскосмоса". Ожидается, что в наиболее грузоподъемной версии сверхтяжелая ракета сможет выводить на околоземную орбиту порядка 100 тонн груза.