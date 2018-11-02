На базе РКК "Энергия" сформируют холдинг для создания сверхтяжелой ракеты

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. "Роскосмос" создаст на базе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" холдинг, основной задачей которого станет мобилизация промышленности для создания сверхтяжелой ракеты, заявил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"На базе РКК "Энергия" будем формировать ракетно-космических холдинг. И "Центр Хруничева", и самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" будут встраиваться в единую вертикаль. Во главе – проектный офис. Сверхтяжелый класс. Соответственно это мобилизует всю работу. Это огромная гигантская работа", — сказал Рогозин.
При этом он отметил, что финансовая "дыра" РКК "Энергия" составляет 35 миллиардов рублей.
Указ президента России Владимира Путина о создании сверхтяжелой ракеты был подписан в начале 2018 года. Головным разработчиком комплекса назначена РКК "Энергия".
К концу 2019 года должно быть завершено эскизное проектирование комплекса, а первый старт ракеты назначен на 2028 год. Сверхтяжелую ракету планируется использовать для выполнения перспективных космических полетов, например, к Луне и Марсу.
При этом ранее Рогозин сообщал, что к разработке новой ракеты привлекут все конструкторские коллективы "Роскосмоса". Ожидается, что в наиболее грузоподъемной версии сверхтяжелая ракета сможет выводить на околоземную орбиту порядка 100 тонн груза.