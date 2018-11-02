Рогозин рассказал о финансовых проблемах Центра имени Хруничева

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Центр имени Хруничева, производитель тяжелых ракет "Протон" и "Ангара", начнет выплачивать пени и штрафы за просроченные контракты только через 10 лет, заявил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Пени и штрафы мы договорились сместить на 10 лет вправо", — сказал Рогозин.

По его словам, сейчас финансовая дыра предприятия составляет 111 миллиардов рублей. Ситуация, как ожидается, начнет исправляться в следующем году – в 2019 году планируется запустить 10 тяжелых ракет производства Центра Хруничева, что позволит предприятию начать возвращать долги банкам и "Роскосмосу".