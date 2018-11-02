Рогозин рассказал о финансовых проблемах Центра имени Хруничева

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Центр имени Хруничева, производитель тяжелых ракет "Протон" и "Ангара", начнет выплачивать пени и штрафы за просроченные контракты только через 10 лет, заявил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
По его словам, сейчас финансовая дыра предприятия составляет 111 миллиардов рублей. Ситуация, как ожидается, начнет исправляться в следующем году – в 2019 году планируется запустить 10 тяжелых ракет производства Центра Хруничева, что позволит предприятию начать возвращать долги банкам и "Роскосмосу".