Ракета "Ангара-А5М" сможет выводить на орбиту 27 тонн полезной нагрузки

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Ракета тяжелого класса "Ангара-А5М", которая появится в результате модернизации "Ангары-А5", будет выводить на низкую околоземную орбиту 27 тонн полезной нагрузки, а не 25, как сообщалось, заявил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

""Ангара-А5М" будет выводить не 25, а 27 тонн", — сказал Рогозин.

"Ангара-А5М" понадобилась для того, чтобы довести реальную грузоподъемность "Ангары-А5" (23 тонны) до прописанных в техническом задании характеристик (25 тонн).

Версия повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В" с кислородно-водородным разгонным блоком сможет запускать на орбиту 37,5 тонны груза.