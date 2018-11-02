"Роскосмос" и NASA пересмотрят логику экспериментов на МКС

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Роскосмос вместе с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) могут пересмотреть логику проведения экспериментов, проводимых на Международной космической станции (МКС), для того чтобы их результаты как можно более полно использовать при освоении Луны, заявил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Он напомнил, что почти все космические агентства, планирующие сейчас полеты на Луну, собираются начать их примерно в одно время — в конце 2020-х или начале 2030-х годов. Первый российский космонавт должен высадиться на Луне в 2030 году.