"Роскосмос" и NASA пересмотрят логику экспериментов на МКС

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Роскосмос вместе с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) могут пересмотреть логику проведения экспериментов, проводимых на Международной космической станции (МКС), для того чтобы их результаты как можно более полно использовать при освоении Луны, заявил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Сейчас мы с моим американским коллегой Джимом Брайденстайном договорились о том, что будем совместно смотреть все эксперименты на МКС, переподчинять их одной логике — логике автономизации человека от постоянной поддержки с Земли. То есть воздух, вода, питание и возможность ремонта каких-то компонентов станции за счет аддитивных технологий", — сказал Рогозин.

Он напомнил, что почти все космические агентства, планирующие сейчас полеты на Луну, собираются начать их примерно в одно время — в конце 2020-х или начале 2030-х годов. Первый российский космонавт должен высадиться на Луне в 2030 году.