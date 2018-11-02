"Согаз" и "Ингосстрах" застрахуют пуск "Союза" со спутником "Глонасс-М"

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" застрахует в АО "СОГАЗ" и ПАО "Ингосстрах" риски при запуске ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" № 57, следует из материалов на портале госзакупок.

"Решили заключить договор на оказание услуг страхования рисков при запуске космического аппарата "Глонасс-М" № 57, ракеты-носителя "Союз-2.1б", сборочно-защитного блока (головного обтекателя) и разгонного блока "Фрегат" с коллективным участником: состраховщик – 1: акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" (АО "СОГАЗ"); состраховщик – 2: страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" (СПАО "Ингосстрах"), как с единственным поставщиком", — говорится в материалах.

Цена контракта – 201 миллион рублей. Страховая сумма – 2,095 миллиарда рублей.