NASA потеряло космический аппарат

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. NASA сообщило, что космический аппарат Dawn перестал выходить на связь.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, зонд миссии Dawn потерялся в поясе астероидов. Предполагается, что причиной стала нехватка гидразина, используемого в качестве топлива для антенн.

По мнению специалистов, Dawn застрял на орбите карликовой планеты Церера на несколько десятилетий.

Автоматическая межпланетная станция Dawn была запущена в 2007 году для исследования астероида Веста и карликовой планеты Церера. Это первая миссия по исследованию с орбиты более одного небесного тела.